Ma van az animáció világnapja

Az animáció világnapját ünnepeljük október 28-án.

Az ASIFA (Nemzetközi Animációs Filmművész Szövetség) 2002 óta ünnepli az Animáció világnapját, ugyanis a rajzfilmkészítés úttörőjének számító Émile Reynaud 1892-ben ezen a napon nyitotta meg Optikai Színházát a Grévin Múzeumban, Párizsban. Ekkor vetítettek először animált mozgóképet nagyközönség előtt, amivel Reynaud három évvel előzte meg a Lumiére-fivérek híres 1895-ös vetítését A vonat érkezésével.

Az időszámítás előtti magyar animáció Kató Kiszly István grafikus nevéhez kötődik, aki igen korán, 1914-ben már foglalkozott rajzfilmkészítéssel. A fekete-fehér Rómeó és Júlia (1921) és a színes Bogárorfeum (1932) című árnyfilmjei azért is figyelemreméltók, mert mindezidáig egyetlen hasonló technikájú animáció sem készült. Az első fönnmaradt rajzos dokumentumunk mégsem tőle, hanem Vértes Marcelltől származik, aki 1918-ban készített karikatúrákat az Est híradófilm számára. A professzionális magyar animáció születése az 1928-as évhez köthető, amikor az emigrációból hazatérő Bortnyik Sándor festőművész reklámművészeti iskolát nyitott. Itt ismerkednek meg egymással Halász János, Vásárhelyi Viktor, Kassovitz Félix és Macskássy Gyula. Vásárhelyi Viktor 1930-ban Párizsba távozik, és Victor Vasarelyként világkarriert fut be. Halász János 1936-ban Londonba költözik és feleségével, Joy Batchelorral megalapítják a világhírű „Halas and Batchelor” rajzfilmvállalatot, ahol először állami megrendelésre propagandafilmeket gyártanak, majd 1954-ben az Orwell regényből elkészítik az első egész estés angol rajzfilmet, az Állatfarmot.

A következő időszakokban olyan híres animációk születtek, mint a Dr. Bubó, a Mézga család, Vizipók-csodapók, Pom-pom. Majd a hetvenes években megindult a folyamatos nagyjátékfilm-gyártás. Elkészült a János vitéz és a Lúdas Matyi is.

Ukrajnában az animáció története 1927-ben kezdődött, amikor Vjacseszlav Levandovszkij animátor megalkotta a Szalmahordó meséje című bábrajzfilmet Olekszandr Oles azonos című meséje alapján. Azonban csupán néhány képkocka maradt fent belőle.

Az első grafikus animációs filmet 1934-ben készítették el Ukrajnában, Murzilka Afrikában címmel.

Az ukrán animáció számos alkotása népmesék és legendák alapján készült.

Ezen a napon sok helyen világszerte kiállítással, nyílt napokkal ünneplik az animációt. A televíziók pedig meséket, rövidfilmeket tűznek műsorra.

Kárpátalja.ma

Fotó: A Mézga család