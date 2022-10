Ma van az idősek világnapja

Az ENSZ 30 évvel ezelőtti döntése alapján, 1991 óta október 1-je az idősek világnapja. Ennek a napnak az üzenetét nem szabad figyelmen kívül hagyni, hiszen fontos a cél, felhívni mindannyiunk figyelmét idős szeretteink, hozzátartozóink és barátaink helyzetére.

Ez a nap talán abban is segítségünkre lehet, hogy túllépjünk a sztereotípiákon és egy kicsit közelebb hozhatja a generációkat egymáshoz. Ez pedig tényleg fontos, hiszen csak akkor tudunk segíteni egymásnak, ha képesek vagyunk a közeledésre, ha nem lesz idegen az, ami az idősödésből fakad.

Mert van némi idegenkedés az idősödéssel kapcsolatban, jelen társadalmunk nem teszi vonzóvá ezt az életszakaszt, sőt talán tartunk is tőle. Mert ma az a vonzó, az az elfogadott, az érvényes, ami, aki fiatal. Ez pedig hatalmas gond, hiszen nem csak megérdemlik az idős emberek a figyelmet, törődést és tiszteletet, de a jelenlegi mentalitás mérhetetlen mennyiségű tapasztalatot és bölcsességet hagy figyelmen kívül.

Miközben a fiatalságot és a fiatal testet éltetjük, elfelejtkezünk arról, hogy a fiatalság nagyon is múlékony állapot. Jó esetben mindannyian megöregszünk majd és olyan időskorunk lesz, amilyet fiatalként, még aktív életünkben teremtettünk magunknak, nem csak a saját életünkben, de társadalmi szinten is. Ez alól nincs kibúvó, nem mutogathatunk majd másra, az idős emberekhez való hozzáállás lesz a minta is saját utódaink számára.

Ugyanakkor az is igaz, hogy az idős kor megélése rajtunk is múlik. Ha csak a megfelelő fizikai-szellemi állapot fenntartására gondolunk, már ott is nagymértékben függ a jóllétünk, az azt megelőző évtizedek életmódjától. Számít, hogyan éltünk, hogyan táplálkoztunk, mit dolgoztunk, hogyan tudtunk megküzdeni az élet hozta kihívásokkal. Az is fontos, sikerült e összetartó, egymásra figyelő családot létrehoznunk. Mert a család a legfőbb biztosítéka annak, hogy idős korunk színes és érzelmekkel teli utazás lesz e vagy a magányt kell legyőznünk.

Fizikai állapotunk függ a genetikától is, és természetesen vannak olyan, az idősekre jellemző betegségek, amelyek kockázatot jelentenek a magas életkorban járók számára. Ezek a szív és keringési betegségek, a cukorbetegség, a szem betegségei, a vénák gyengesége, a daganatos megbetegedések, valamint magas kockázatú a Demencia és az Alzheimer kór is.

Mindezek a betegségek jellemzőbbek az idősebb generáció képviselőire, bár jónéhány közölük a középkorú, sőt a fiatalabb embereknél is jelentkezhet.

Nem mindegy azonban, van a támogatásunk ezeknek a betegségeknek a legyőzésére, megfelelőek a megküzdési stratégiáink ezekkel szemben, de ugyanilyen fontos, hogy van e bennünk kellő motiváció, le akarjuk e ezeket küzdeni. Van e miért, kiért elkerülni a betegségeket, szembeszállni velük, meggyógyulni akár. Mert egyetlen betegségnél sincs borítékolva, hogy egy idős ember számára ezek végzetesek. Mindig van esély a gyógyulásra és ebben a folyamatban erős kapaszkodókat jelent a család, az érzelmi kapcsolatok.

Amikor tehát egyre ritkábban nyitjuk rá idős szeretteinkre az ajtót, legyen a nagyszülőnk, szülőnk, vagy más idős rokon, jusson eszünkbe, hogy minden ajtónyitással, hívással, vagy akár cseteléssel kimozdítjuk őket egy negatív folyamatból. Minden közeledésünk életerőt növel, energiát ad. Minden kedves szó, megkeresés vagy ölelés – a szeretet minden megnyilvánulása azt üzeni feléjük, hogy fontosak, hogy számolunk velük, hogy összetartozunk. Egy család vagyunk és teljesen mindegy, hogy abban a családban ki hány életévet tudhat magáénak.

De nem csak a család, a közvetlen és tágabb környezete is hatással van az idős ember mentális állapotára, életminőségére. Amikor nem húzódunk vissza közönyösen a csigaházunkba, hanem engedjük, hogy megnyilvánuljon az a másik, az erős kapaszkodó számára. Amikor igazából figyelünk rá, amikor nem hessegetjük el tanácsait türelmetlenül, sőt hozzá fordulunk tanácsért, az szárnyakat ad.

Amikor idősként is emberszámba vesszük őt és ennek számtalan jelét adjuk az élet minden területén, az segíti ennek az életszakasznak méltósággal teli megélését. Ez a magatartás, ez a közeledés pedig fontos üzenet feléjük, fiatalon el se hisszük, hogy mennyire.

A közeledés, egymás megértése, az idősek iránti tisztelet kimutatása miatt készítettük idei kiadványunkat is, amelyet jószívvel ajánlunk mindenki figyelmébe.

Forrás: ficsakblog.hu