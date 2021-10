Már a Facebookon keresztül is lehet pénzt küldeni

Novi néven elindult a Facebook digitális pénztárcája, amellyel a felhasználók kriptovalutát küldhetnek egymásnak.

A hírt a The Verge amerikai hírportál közölte, emellett a Twitteren is megjelent. A Facebook szerint a mostani indulás csupán egy tesztfázis, hogy kiderüljön, rendben működnek-e az alapvető funkciók, valamint az ügyfélszolgálattal is problémamentesen fel lehet-e venni a kapcsolatot.

A Novi egyelőre csak az Egyesült Államokban, valamint Guatemalában érhető el, és még nincs benne a Facebook saját kriptovalutája, a Diem/Libra, helyette a Pax Dollar (USDP) nevű virtuális pénzzel létesíthetnek tranzakciókat a felhasználók. Az ügyletek felügyeletét a Coinbase biztosítja.

Érdekesség, hogy a beharangozó hírére amerikai képviselők is reagáltak, akik levélben kérték a Facebookot, hogy állítsa le a virtuális pénztárca tesztelését és ne vezesse be a Diemet – közölte a Yahoo Finance. A tiltakozást a vállalat körül az utóbbi hetekben kirobbant botránysorozat váltotta ki.

Mark Zuckerberg cégalapító és társai azonban jelezték, hogy a virtuális valutát továbbra is el akarják indítani, és már csak a hatóság engedélyére várnak.

Forrás: hirado.hu