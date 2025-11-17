X. Márton-napi ünnepség Sárosorosziban

Sárosoroszi római katolikus plébániáján idén különleges, jubileumi hangulat lengte be a november 15-i Márton-napi ünnepséget. A Búbos Kemence Civil Szervezet által immár tizedik alkalommal megrendezett közösségi esemény nemcsak a hagyományokról, hanem az összetartozás megéléséről és a közösen ápolt értékek fontosságáról is szólt.

A rendezvényt Hiába Krisztina, a szervezet tagja és a KMKSZ Sárosoroszi Alapszervezetének megbízott elnöke nyitotta meg. Köszöntőjében kiemelte: „Különösen megható számunkra ez az alkalom, hiszen immár tizedik éve gyűlünk össze, hogy együtt őrizzük és továbbadjuk azt a gazdag hagyományt, amelyet elődeink ránk hagytak.” Szent Márton példája – a jóság, az együttérzés és a közösség ereje – szerinte ma talán még aktuálisabb, mint valaha. Rövid, lélekemelő beszéde emlékeztetett arra is, milyen fontos, hogy a Márton-napi hagyományok ne csupán emlékként éljenek bennünk, hanem a mindennapok útmutatójává váljanak.

A megnyitót követően Rácz István atya köszöntötte az egybegyűlteket. Szent Márton történetének bemutatása és a közös imádság méltó lelki alapot adott az ünnepnek. A vetítéssel egybekötött jubileumi visszatekintés sokak szemébe csalt könnyeket: felidézte a tíz év közös Márton-napi élményeit, a hagyományőrzés mérföldköveit, és azt, hogyan vált egyre erősebbé a faluközösség.

A műsor folytatásában a Gáti Georgina által vezetett Tehetséggondozó Műhely növendékei, valamint a Mihók Erika irányításával működő Kökörcsin Színjátszócsoport mutatták be színes és színvonalas előadásaikat. Produkcióik nem csupán szórakoztattak, hanem életre keltették a népi szokásokat és a Márton-napi hagyományokat.

Idén első alkalommal hirdették meg a „Márton-napi fények és hagyományok” című rajzversenyt, amelyre számos gyönyörű alkotás érkezett. A gyerekek rajzai őszinte színekben és mesélő vonásokban idézték meg Szent Márton örökségét, a fény és a jóság üzenetét, valamint a libák és lámpások népi világát. A zsűri – Rácz István atya, Holozsai-Trill Éva és Bilkei Adrienn – örömmel és elismeréssel díjazta a legszebb munkákat.

Eredmények:

I. helyezett: Mihók Máté

II. helyezett: Bihari Flóra

III. helyezett: Papp Péter és Olcsvári Márkó

Különdíjasok: Mihók Jázmin, Bundovics Norbert, Pógyor Natália, Pógyor Vanessza, Bihari Eszter, Boldog Julianna, Bundovics Kristóf.

Minden kis alkotó ajándékban részesült – amelyet Hiába Okszána, a szervezet alapító tagja és a község előjárója adott át –, hiszen az ünnepség legszebb része az, amikor a hagyomány a gyermekek szemén keresztül születik újjá.

A kulturális programot követően az asztalokra került a hagyományos Márton-napi libalakoma: libazsíros kenyér lila hagymával, illatos libasült köménymagos káposztával, töltött káposzta és a Brekócki Magdus néni által készített, sokak kedvencévé vált kőttes kalács. A finomabbnál finomabb ételeket a helybeli asszonyok ügyes kezei készítették el. A közös étkezés alatt beszélgetések, nevetések és rég nem látott találkozások melegítették a termet.

A napot Rácz István atya, Ferku Szilveszter és Varga János zenés előadása zárta, amely megajándékozta a résztvevőket derűvel, közösségi élménnyel és a hagyományokból fakadó bensőséges örömmel.

A Búbos Kemence Civil Szervezet a rendezvény végén köszönetet mondott mindazoknak, akik munkájukkal, támogatásukkal és lelkesedésükkel hozzájárultak a jubileumi ünnepség méltó lebonyolításához. Külön köszönet illeti a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-t anyagi támogatásáért, amely lehetővé tette, hogy a közösség méltó módon ünnepelhesse meg a kerek évfordulót.

A tizedik Márton-napi ünnepség nem csupán egy rendezvény volt, hanem bizonyíték arra, hogy a hagyományok élnek és élni is fognak – amíg vannak, akik szívből őrzik és továbbadják őket. Sárosoroszi közössége erre ismét méltán lehet büszke.

Papp Anita,

a Búbos Kemence Civil Szervezet tagja