Másodszor is Polenán síeltek a nagycsaládosok

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete második alkalommal is megszervezte a síelést és hófánkozást Polenán. A második alkalomra 2026. január 16-án került sor, több mint száz fővel. Köszönjük a programfelelősök, Birta János és Kosztyu Julianna munkáját! Az alábbiakban résztvevők élményeit olvashatják:

“2026. január 16-án ragyogó téli időben utaztunk Polenára, hogy részt vegyünk a sísuli, síelés és hófánkozás programokon. Csoportunk kora reggel indult Beregszászból autóbusszal, izgatott várakozással és jó hangulatban, hiszen egy tartalmas, élményekkel teli nap előtt álltunk. A havas táj látványa már az érkezéskor elbűvölt minket, a fehérbe borult hegyek és erdők valódi téli csodavilágot varázsoltak körénk.

A helyszínen minden résztvevő átvette a felszerelést, majd részt vett a számára kijelölt programon: a sísulin, a síelésen vagy a hófánkozáson. A nap nyugodt, rendezett légkörben zajlott, és a gondos szervezés minden részletében érezhető volt, ami biztosította a program zavartalan lebonyolítását.

Ez a nap lehetőséget adott arra, hogy kiszakadjunk a mindennapokból, feltöltődjünk és örömmel élvezzük a téli természet szépségét. Szívünk hálával telt meg a gondosan előkészített programért, és örömmel tapasztaltuk, hogy új ismeretségek is kialakultak. A nap emlékét egy közös csoportkép is őrzi.

A déli órákban, a gyülekezőt követően, élményekkel gazdagodva indultunk haza. Ez a nap szép, tartalmas és emlékezetes élményként marad meg mindannyiunk számára.

Hálás szívvel köszönjük a KMNE szervezőinek és támogatóinak, hogy lehetővé tették ennek a felejthetetlen programnak a megvalósulását.” – Antal Diána, Beregdéda.

“Január 16-án a Nagycsaládos Egyesülettel Polenán jártunk, és azt kell mondjam, ennél szebb téli napot kívánni sem lehetett volna! Évről évre kedvenc programjaink közé tartozik a sísuli és hófánkozás néven meghirdetett alkalom.

Még most is mosolyogva gondolok vissza a napra, és bár a lábaimban érzem a kilométereket, a szívem teljesen feltöltődött. Az indulás elég korai volt, mégis látszott, hogy az időjárás is nekünk kedvez: a kezdeti szürkeséget szikrázó napsütés váltotta fel.

A megérkezés és a bejelentkezés után mindenki az általa választott programnak megfelelően folytatta a napot. A társaság egyik része a síelést választotta. A kezdők számára profi oktatót biztosítottak, így azok is bátran húztak lécet, akik csak most ismerkedtek a sporttal. A jól karbantartott pályán kicsik és nagyok egyaránt élvezték a siklást.

De a nap abszolút sztárja számomra a hófánkozás volt! A csapat másik fele, családunkkal együtt, ezt a szórakozási lehetőséget választotta.

Komolyan mondom, még én is úgy kacagtam, mint egy kislány, amikor megpördültünk a fánkkal. A gyerekek arcán az az őszinte, hatalmas vigyor, miközben egymást váltva, illetve többször csapatosan is csúsztak le a pályán… ezekért a pillanatokért érdemes útra kelni.

A sportolás mellett a legjobb mégis az együtt töltött idő volt. Jó volt látni a tagcsaládokat, ahogy közösen pihennek a napsütésben, beszélgetnek, és együtt örülnek a jó időnek. Egy igazán baráti, vidám hangulatú napot zártunk, ahol mindenki jól érezte magát.

Köszönjük a lehetőséget az egyesületnek és mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy ez program megvalósulhasson, fantasztikus élmény volt!” – Kabácij Diána, Csongor

“2026. január 16-án síelésen és síoktatáson vehettünk részt KMNE-nek köszönhetően. 4-en vettünk részt: a férjem és a fiam, (akik tavaly tanultak meg síelni Polenán a sísuli program keretében) én és a 7 éves nagyobbik lányunk.

Az idő melegnek ígérkezett, útközben az eső is elkezdett esni, ami egy kicsit megijesztett, de mire megérkeztünk, kisütött a nap.

A helyszínen gyorsan történt a felszerelések bérlése, a síközpontban dolgozó személyzet nagyon segítőkész volt. Akik tudtak síelni, 8 óra után pár perccel már gyakorolhattak és élvezhették a nem mindennapi sport adta lehetőségeket. Mi, akik még nem síeltünk soha, oktatáson vehettünk részt, hatan voltunk egy oktatónál, három család tagjai. Az oktató végtelen türelemmel magyarázta az egуensúly és a „pizza”(fékezés, lassítás) technikáját, amit nehezen tudtunk az elején megérteni. Egy óra oktatás után egyedül próbálkoztunk, és sikerült.

Istennek hála, megtanultunk síelni.

Hatalmas élmény volt, remek csapat, sok barát és ismerős.

Szívből hálásak vagyunk a lehetőségért a KMNE-nek, hogy ilyen nem mindennapi programon vehettünk részt.” – Balogh Lívia, Nagydobrony