Kárpátaljai diákok és a ChatGPT

A digitális korszak alapjaiban változtatta meg a diákok tanulási szokásait: a puskákat felváltotta a mesterséges intelligencia, a barátkozás pedig akár egy chatbottal is lehetséges. A gyerekek érdeklődése a ChatGPT iránt folyamatosan nő, ugyanakkor Kárpátalján a szülők és a szakemberek megosztottak abban, hogy ez az „új barátság” hasznos vagy veszélyes.

Tanulás vagy lustaság?

Az MI használata sok családban váltott ki vitát. A munkácsi Ivan Feher attól tart, hogy fia, aki a ChatGPT segítségével ír dolgozatokat, „leszokik az önálló gondolkodásról”.

„Ha ez így folytatódik, a gyerekek hamarosan még a szorzótáblát sem fogják tudni. Teljesen a kütyük rabjaivá válnak… A világunk a szakadék felé tart?”

– fejezi ki aggodalmát.

Ezzel szemben az ungvári Darina Koroly szerint a technológia szeretete akár az IT-karrier felé is vezethet. Fia, aki egyetemista és kitűnő tanuló, sikereit annak köszönheti, hogy nem korlátozta őt az online tevékenységekben.

A diákok szemszögéből: segítő, mentor és barát

A tanulók többsége a ChatGPT-t hasznos eszköznek tartja.

Andrij a Técsői járásból a ChatGPT-t használja referátumok és házi feladatok gyors elkészítésére.

Illja Ilosváról „Petyának” nevezi a chatbotot, és pszichológusként tekint rá, akivel bátran beszélhet a gondjairól.

Diana Husztról a közösségi médiában publikált bejegyzéseihez kér ötleteket a mesterséges intelligenciától.

Pszichológusi vélemény

A huszti pszichológus, Valentina Havris, aki pedagógus végzettséggel is rendelkezik, nem tartja ördögtől valónak a technológiát. Szerinte a ChatGPT segítheti a tanulást, mert strukturálja a gondolkodást és fejleszti a logikus következtetést.

„A ChatGPT olyan, mint a modernizált Google – csak épp magyarázni is tudja a válaszait, sőt több megoldási javaslatot is ad” – mondja. Ugyanakkor felhívja a figyelmet a kockázatokra is:

Szellemi tunyaság: a túlzott használat elveheti az önálló gondolkodás igényét.

Pontatlanság: az MI tévedhet, és ha a diák nem rendelkezik alapismeretekkel, könnyen félrevezethető.

Empátiahiány: a pszichológus arra figyelmeztet, hogy az érzelmi vigaszt nem szabad a mesterséges intelligenciától várni, hiszen az nem képes valódi együttérzésre – sőt, egyes esetekben veszélyes tanácsokat is adhat.

A ChatGPT hatása a jövő oktatásában kétségtelenül növekedni fog, de a szakértők szerint a legfontosabb, hogy a gyerekek megtanuljanak egyensúlyt találni. A mesterséges intelligencia sokat segíthet – de a legjobb eredmény akkor születik, ha a diák nem felejti el használni a saját fejét.

Kárpátalja.ma/transkarpatia.net