Mi legyen a házi patikában, ha kirándulni indulunk?

Hiába a gondos tervezés, az odafigyelés és az ideális körülmények: váratlan helyzetek és balesetek mindig adódhatnak. Éppen ezért érdemes minden családi kirándulásra alaposan felkészülni, és magunkkal vinni a legszükségesebb gyógyszereket, kötszereket. Mutatjuk, mi kerüljön a házi patikába.

Hosszú családi nyaralások előtt a legtöbb ember általában igyekszik gondosan összekészíteni azokat az alapvető gyógyszereket és egyéb készítményeket, amelyek egy hirtelen jött rosszullét, betegség, vagy baleset esetén azonnal bevethetők és segítségükkel hatékonyan kezelhetők a felmerülő panaszok, problémák. Akkor sem érdemes megfeledkezni a családi házi patika összeállításáról, ha kirándulni indulunk, mert ilyenkor is érhetnek bennünket kellemetlen meglepetések. Különösen nyáron, vagy ha gyermekkel kelünk útra.

Miből és mennyit pakoljunk?

Fontos kérdés, hogyan és milyen szempontok szerint érdemes összeválogatni azokat a készítményeket, amelyekre potenciálisan szükségünk lehet. Sokan abba a hibába esnek, hogy minden lehetséges baleset vagy betegség ellen szeretnék bebiztosítani magukat, ezért a rövidebb családi kirándulásokra is egy bőröndnyi gyógyszert pakolnak. Mások azért nem visznek magukkal semmi ilyesmit, mert nem tudják, mire lehet szükségük, és inkább a jószerencséjükben bíznak, “hátha nem történik baj”. Ahhoz, hogy a házi patika kezelhető méretű és valóban hasznos legyen, vegyük figyelembe egyéni adottságainkat, aktuális egészségi állapotunkat és a korábban felmerült, már ismert problémákat. Például, ha tudjuk, hogy valamelyik családtagunk utazási betegséggel – rosszullétekkel küzd –, ne feledkezzünk meg az ennek megelőzését, vagy leküzdését segítő készítmény becsomagolásáról és időben történő beszedéséről.

Az utazási betegség nem ritka, de kezelhető

Még a legrövidebb utazást is megkeserítheti, ha valaki az adott járműben – autóban, vonaton, buszon – szédül, émelyeg, esetleg hányingerrel vagy hányással küzd. Akad, aki ezzel sosem szembesül, másoknál csak gyermekkorukban jelentkeznek a járművek mozgása által előidézett fizikai tünetek, amelyeket az érzékszervek által észlelt ellentmondásos benyomások idéznek elő. Megint mások felnőttkorukra sem “növik ki” ezt az utazási betegségnek is nevezett állapotot.

Szerencsére ma már vannak olyan vény nélkül kapható gyógyszerek, amelyekkel megelőzhetők vagy enyhíthetők az utazási betegség már említett tünetei. Ha tudjuk, hogy családtagjaink közül valaki ezzel küzd, gondoskodjunk róla, hogy időben, vagyis még az utazás megkezdése előtt bevegye a szükséges adagot. Mielőtt azonban ilyen készítményt kezdünk szedni, vagy ajánlunk másnak, mindenképpen érdemes orvossal konzultálni, aki a panaszok súlyosságát és az érintett életkorát figyelembe véve tehet javaslatot az adagolásra.

Kullancsok és szúnyogok: az apró vérszívók lesben állnak

Még az rövid kiruccanást tervező amatőr természetjáróknak is érdemes felkészülniük a kullancsok és szúnyogok támadására, ha fás-bokros területen járnak, fűben gázolnak vagy heverésznek, vízparton kalandoznak. Nem árt, ha a házi patikába szúnyog- és kullancsriasztó spray is kerül: ezekből a készítményekből már számtalan fajta létezik, kifejezetten gyermekek és érzékeny bőrűek számára is. A biztonság kedvéért legyen nálunk kullancskiszedő csipesz is, hogyha a bőrünkbe csimpaszkodó apró élősködőt már a kirándulás alatt felfedezzük, azonnal el tudjuk távolítani – ne kelljen addig várni, amíg hazaérünk. A csipesz használata egyszerű: hegyes végével fogjuk meg a kullancs fejét, majd merőlegesen, egy határozott mozdulattal húzzuk ki az állatot.

Készüljünk fel az apró balesetekre

Elég egy rossz lépés, egy figyelmen kívül hagyott kő vagy rög, és máris megvan a baj, ezért kirándulások idején mindig legyen nálunk olyan készítmény és alapvető kötszer, amivel a bőr felszínét érintő apró sérüléseket, horzsolásokat gyorsan el tudjuk látni. A sérült bőrön keresztül rengeteg kórokozó jut a szervezetünkbe, ezért fontos, hogy mielőbb fertőtlenítsük az érintett területet. E célra kiválóan alkalmasak a különféle sebtisztító gélek, habok, sprayk. Ezek használata előtt amennyiben rendelkezésünkre áll tiszta víz, óvatosan mossuk le vele a sérült részt. A sebtisztító készítmények használata után steril kötszerrel, például ragtapasszal fedjük le a sebet. Szükség esetén – ha a sérülés komolyabb vagy mélyebb – forduljunk mielőbb orvoshoz.

Amire sokan nem gondolnak: az erdőben is ér bennünket a nap

Hiába sétálunk árnyas fák alatt, szórt fényben is leéghetünk, különösen, ha utunk során árnyékos és napos szakaszok váltják egymást. Éppen ezért nyáron akkor se feledkezzünk meg a naptej használatáról, ha erdőben járunk. Legyen nálunk bőrtípusunknak megfelelő faktorszámú fényvédő, amit legalább 15-20 perccel azelőtt kenjünk a szabadon maradt testfelületekre – az arcot és a fület is beleértve –, mielőtt nap érne bennünket.

Forrás: hazipatika.com

Nyitókép: illusztráció, Pixabay