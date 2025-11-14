Decemberben megnyílik a Mikulás rezidenciája az ungvári skanzenben
Az Ungvári Szabadtéri Néprajzi Múzeum idén is várja a gyermekeket a Mikulás rezidenciájában. A Mikulás idén a múzeum régi templomában fogadja a látogatókat.
Nyitvatartás:
December 1–6. (hétfő–szombat)
- 11:00–13:00 (kijevi idő szerint) – csoportos látogatások (óvodák, iskolai osztályok),
- 15:00–18:00 (kijevi idő szerint) – egyéni látogatások (szülők gyermekekkel).
Helyszín:
Szélestói (Selesztovo) Szent Mihály-fatemplom (ungvári skanzen, Kapitulyna utca 33a).
Látogatási tudnivalók:
Előzetes regisztráció szükséges a +38 095 42 40 672-es telefonszámon.
Belépő: min. 100 hrivnya (az összeg az ukrán fegyveres erők támogatását szolgálja).
Minden gyermek apró ajándékot kap a múzeumtól.
Amennyiben szeretné, hogy Mikulás személyes ajándékot is adjon a gyermekeknek, abban is segítenek! Ezt foglaláskor kell jelezni.