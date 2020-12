Milyen legyen a karácsonyfánk?

Az ünnepi fenyő a karácsony egyik legfontosabb jelképe. Nem mindegy azonban, hogy milyet választunk magunknak!

A karácsonyi ajándékok vásárlása mellett a fenyő kiválasztása is sok fejtörést okozhat. Az árusoknál méret és fafajta szerint is igen nagy a választék, és bár vannak közkedvelt típusok, érdemes fontolóra venni néhány dolgot, mielőtt kiválasztanánk az ünnepi fánkat.

A piacokat elsősorban három fenyőtípus uralja: a lucfenyő, az ezüstfenyő, illetve a nordmann. A legelterjedtebb az első típus, a luc ugyanis gyorsan nő, így nagyon olcsón beszerezhető, és illata is igen kellemes. Nagyjából a közepes árkategóriát képviselik az ezüstfenyők, amelyek szintén rendkívül közkedveltek, mert lassabban hullajtják a levelüket, és ágaik is nagyon sűrűn nőnek, így igen mutatós, szép alakú fák. A három típus közül a legdrágább általában a nordmann, ami a legtartósabb is, hiszen kevésbé hullajtja a tűleveleit. Mivel a fejlődése is lassabb ütemű, mint a másik kettőé, a zsebünkbe is mélyebbre kell nyúlni, ha ilyen fát szeretnénk otthonra. Persze nem csak az ár számít, fontos figyelembe venni az alábbi tényezőket is!

Jól díszíthető fát szeretnénk?

Hogyha olyan fát szeretnénk választani, ami minden oldalról szép alakú és sok díszt fel tudunk rá rakni, jó döntés lehet az ezüstfenyő. Ahogy írtuk, a sűrűen elhelyezkedő ágai miatt rengeteg égőt és díszítőelemet elbír, és az ára is viszonylag kedvező. Akkor is jó választás lehet ez a típus, ha helyszűkében vagyunk, hiszen már a kisebb méretűnek is szép alakja van.

Kisgyermekek, háziállatok mellé vennénk?

Bár sajátos alakja miatt a feketefenyő kevésbé népszerű karácsonyának, mint a felsorolt típusok, több érv is szól mellette. Jól bírja a szoba meleg párás levegőjét, és nem dobálja le gyorsan a leveleit, mint a legtöbb fenyőfajta, ezért a gyermekek akkor sem kopasztják meg, ha gyakran majszolnak az ágakra aggatott szaloncukrokból. A kiszáradt tűlevelei viszont kimondottan szúrósak, ezért kisgyermekek és állatok mellé jobb választás lehet a hasonlóan tartós nordmann.

Kellemes illatú fát szeretnénk?

A karácsony egyik jellegzetessége a fenyő kellemes illata. Hogyha mi is erre vágyunk, érdemes a lucfenyőt választani, gyantás törzse ugyanis sokáig kellemes illatot áraszthat a lakásunkban. A nordmannra már kevésbé jellemző ez a karakteres aroma, ha mégis ilyen fát választunk, érdemes a luc- vagy ezüstfenyő ágaiból készült karácsonyi díszekből is elhelyezni néhányat, hogy a fenyőillat belengje a szobákat.

Maradjunk inkább a műfenyőnél?

Bizonyos betegségekben szenvedő embereknek viszont egyáltalán nem javasolt élő fenyőt állítani. A fák törzsén ugyanis többféle penészgomba él, amelyek a lakásunk párás, meleg levegőjében gyorsan elszaporodhatnak. Ezek a gombák spórákkal szórják tele a lakás levegőjét, az arra érzékenyeknél pedig allergiás reakciók jelentkezhetnek. A tüneteket sokan egyszerű megfázásként azonosítják, pedig a karácsonyfa-szindrómaként is ismert jelenség váltja azokat ki. Hogyha az ünnepek környékén gyakran gyötör minket tüsszögés, orrfolyás és fejfájás, talán minket is érint ez a probléma. Ez esetben érdemes élő helyett műfenyőt állítani a lakásba, amelyeket még sok évig fel tudunk használni a későbbiekben is.

A műfenyő kontra élő fa vita kapcsán sok esetben környezetvédelmi okok kerülnek elő, azt azonban fontos tudni, hogy a műanyag fenyő előállításának és szállításának is komoly ökológiai lábnyoma van, ami csak akkor “térül meg”, ha az adott terméket több évig használjuk anélkül, hogy újat vennénk. Attól sem kell tartanunk, hogy a vágott fenyő vásárlásával az erdőirtást támogatjuk, hiszen az árusított fákat kimondottan ebből a célból ültették és nevelték fel. Tehát a valódi, illetve a műfenyő mellett is szólnak érvek. Ki-ki ízlése szerint választhatja ki a neki tetszőt.

