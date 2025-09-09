Minőségi élet a nagyszülői létben, időskorban címmel rendezték meg a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Egyesület (KMNE) programját, amelyen a nagycsaládos szülők szülei vehettek részt. A legalább három unokával rendelkező nagyszülők elmondásuk szerint az utóbbi időben alig mozdultak ki otthonukból a folyamatosan rájuk szakadó teendők miatt. Különösen a faluhelyen élők áldozták fel magukat, szabadidejüket a család boldogulása érdekében, amely egyik érában sem volt könnyű. Nehéz otthagyni a háziállatokat, a háztartást, a megszokott életvitelt, és úgy gondolták, hogy a munkához szokott természetű ember nem érzi jól magát a „semmittevésben”. Bár többen utazó nagyszülőkké váltak, mert csak így tudják tartani a kapcsolatot távolban élő unokáikkal, dicséretes, hogy sokan a nagyszülők közül gyermekeik különös biztatására jöttek el 25 településről a hétvégére, bízva abban, hogy valami különleges élményben lesz részük. A jelenlegi helyzet a nagyszülőknek sem könnyű, rájuk is rengeteg feladat hárul gyermekeik, unokáik segítése terén.

A hétvégét Bárdos István és Bárdos Nóra nagyszülők, pedagógusok, mentálhigiénés szakemberek vezették. Kisebb-nagyobb programokat már szerveztek nagyszülőknek, de ez volt az első több napos rendezvény számukra.

A hétvége folyamán az első este ismerkedős körök kérdései segítettek különböző módszerekkel vidám hangulatot teremteni. Az első nap lezárásaképpen kötetlenül folytattuk a beszélgetéseket, de mód volt biliárdozni, közösségi és társas játékokat játszani. Aki akart, szaunázhatott vagy úszhatott egyet a felújított medencecsarnokban.

A második nap reggeli torna és reggelizés után egy túrával indult, ami jól összekovácsolta a nagyszülős csapatot. Jó volt megtapasztalni a biztató ösztönzést, egymás segítését, hiszen volt, aki botra támaszkodva indult neki a lejtőnek. A végén olyan teljesítmények születtek, amelyet nem is gondoltak volna magukról a résztvevők. Úti célunk a helyi lakosság számára is kedvelt felső kilátó volt, ahonnan be lehetett látni a festői tájat. Az ebéd után rövid pihenőt követően bevezető interaktív előadás következett. A hallgatók megismerték azokat az erőforrásokat, amelyek örömet tudnak okozni idős korban is. A kiscsoportos beszélgetések alkalmával mindnyájan őszintén megnyíltak egymás előtt, a csoportélményeket nagy körben oszthatták meg. Az esti órákban egy film megtekintésére került sor, amely szép példája volt annak, hogy hogyan lehet minőségi életet élni idősebb korban, és hogyan lehet gyümölcsözően együttműködni, kapcsolatot ápolni a fiatalabb nemzedékkel.

A harmadik napot, a vasárnapot, imádsággal, Evangéliumi részlet felolvasásával, igemagyarázattal és szabadon fogalmazott könyörgésekkel szenteltük meg. Végül lezáró előadás következett, s egy visszajelző kör, ahol mindenki elmondhatta, hogyan élte meg ezt a hétvégét. Megjegyzendő, hogy a program sikeréhez a Vadvölgy Panzió munkatársainak odaadó szolgálata, együttműködése és tapasztalata is nagyban hozzájárult.

Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy a hétvége mindenki számára megható volt, a résztvevők testben és lélekben egyaránt felfrissültek. A projektet abban a reményben zártuk, hogy lesz folytatása a jövőben. Felmerült még, hogy ezt a programot a Kárpát-medencében élő nagycsaládos nagyszülőkre, idősebb korúakra is ki lehetne terjeszteni. Kárpátalja várja vendégeit!

Megvalósult a Magyar Kormány és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával!

Bárdos István és Nóra,

a hétvége vezetői