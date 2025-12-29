Mínuszok és csúszós utak várhatók Kárpátalján

A Kárpátaljai Megyei Hidrometeorológiai Központ december 29-i jelentése szerint a következő napokban hideg időjárásra, jeges utakra lehet számítani.

December 29-én éjszakától felhős idő, helyenként havazás várható. A hegyekben jelentős hómennyiségre is lehet számítani. Az előrejelzés szerint az utak jegesek lehetnek, éjszaka és reggel köd alakulhat ki. 5-10 km/óra erősségű északnyugati szél várható. A levegő hőmérséklete éjszaka -3 és -8 °C között, nappal +1 és -4 °C között alakul.

December 30-án éjszaka és délután több helyen hóesésre számíthatunk 15-20 km/óra erősségű széllökések mellett.

A következő napokban is marad a hasonló időjárás: éjszaka és hajnalban köd, helyenként havazás, és maradnak a mínuszok.

