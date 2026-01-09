Mit tegyünk a karácsonyfával?

Az újévi ünnepek után elérkezik az idő a karácsonyfa leszedésére. Ahelyett azonban, hogy egyszerűen kidobnánk, érdemes újrahasznosítani a kertben, hiszen a fenyő igen értékes alapanyag lehet a kertészkedők számára. Az AgroNews írása alapján három praktikus megoldást mutatunk be.

1. A fenyőágak új élete a kertben

A karácsonyfa ágait levágva kiválóan használhatjuk talajtakarásra (mulcsozásra). Különösen hasznosak rózsák, szőlőtőkék és más évelő növények takarására, mivel megvédik őket a téli fagyoktól.

Az ágakat kerti aprítógépen is átdolgozhatjuk, majd a keletkezett anyagot a talajhoz keverhetjük. A fenyőtűk savasítják és javítják a talaj minőségét, segítenek megtartani a nedvességet, valamint távol tartják az egyes kártevőket. Fontos azonban figyelembe venni, hogy ez a módszer elsősorban savkedvelő növényekhez ideális, mint például az áfonya, a vörösáfonya, a rododendron vagy a magnólia.

2. A fenyőtörzs mint természetes támasz

A karácsonyfa törzse sem vész kárba. Ha a kertben a földbe rögzítjük, kiváló támasztékul szolgálhat futónövények számára. Így a kúszónövények természetes módon kapaszkodhatnak fel rá, miközben a fa lassan lebomlik.

3. „Hotel” a vadon élő állatoknak

A harmadik lehetőség, hogy a fát nagyobb darabokra vágjuk, majd egy eldugottabb kerti részen kupacba halmozzuk. Így természetes menedéket hozhatunk létre a vadon élő állatok számára. Az ilyen „állathotel” vonzza a sünöket, mókusokat, gyíkokat és más, a kert szempontjából hasznos élőlényeket. Emellett a madarak is szívesen építenek benne fészket.

A karácsonyfa tehát nemcsak az ünnepek dísze lehet, hanem a kert hasznos segítője is – érdemes élni ezekkel a lehetőségekkel.

Kárpátalja.ma