6 Emmy-jelölést kapott a 2000 méter Andrijivkáig című háborús dokumentumfilm

A dokumentumfilmek mezőnyében hat kategóriában is Emmy-díjra jelölték Msztiszlav Csernov ukrán rendező 2000 méter Andrijivkáig című alkotását. A hírről a díjat odaítélő amerikai Academy of Television Arts & Sciences számolt be.

A film többek közt a legjobb dokumentumfilm, a kiemelkedő rendezői munka és a kiemelkedő kortárs eseményt feldolgozó alkotás kategóriájában került a legjobbak közé.

A díjátadó ünnepséget május 27-én és 28-án tartják. A jelölteket 2000 pályamű közül választották ki.

A dokumentumfilm korábban a 2026-os Oscar-díj rövidlistáján is szerepelt, azonban végül nem került a jelöltek közé.

Forrás: cxid.media