Jóval több kisfiú született Munkácson a múlt héten
Az elmúlt hét folyamán jóval több kisfiú, mint kislány látott napvilágot Munkácson a Szent Márton Kórházban.
Az egészségügyi intézmény hétfőn a Facebookon közzétett adatai szerint
augusztus 18-a és 24-e között 38 gyermek született. Ebből 15 kislány és 23 kisfiú.
Az édesanyák közül hatan munkácsiak, heten munkácsi járásiak, a többi 24 anyuka pedig Kárpátalja különböző részeiről érkezett.
Egy héttel korábban 41 gyermek született, köztük 21 kislány és 20 kisfiú.
Nyitókép: Munkácsi Szent Márton Kórház