Jóval több kisfiú született Munkácson a múlt héten

Sz. Kárpáthy Kata Színes

Az elmúlt hét folyamán jóval több kisfiú, mint kislány látott napvilágot Munkácson a Szent Márton Kórházban.

Az egészségügyi intézmény hétfőn a Facebookon közzétett adatai szerint

augusztus 18-a és 24-e között 38 gyermek született. Ebből 15 kislány és 23 kisfiú.

Az édesanyák közül hatan munkácsiak, heten munkácsi járásiak, a többi 24 anyuka pedig Kárpátalja különböző részeiről érkezett.

Egy héttel korábban 41 gyermek született, köztük 21 kislány és 20 kisfiú.

