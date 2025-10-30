Új libaszobrot kap Munkács

Az Építészeti és Városrendezési Tanács ülésezett október 30-án a munkácsi városházán. Megállapodás született egy bronz libaszobor állításának engedélyezéséről az Andrej Septickij utca 21. szám alatt. A szobor tervezője Sztepan Fedorin, alkotója Ivan Miszakovics szobrász.

Munkácson a város védőszentje, Szent Márton előtt tisztelegve eddig már két libaszobrot avattak. 2016-ban egy a városházát fényképező turista, míg 2018-ban egy sörfőző szárnyas került a munkácsi látványosságok sorába.

A városvezetés tervei szerint összesen 11 ilyen műalkotás kerülne a közterekre, melyek egy turisztikai útvonal alapját fogják képezni. Ez a szám sem véletlen, hiszen Szent Márton napja november 11-re esik.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/Munkácsi Városi Tanács

