Ökosziget kezdte meg működését Munkácson

Hulladékszelektáló ökoszigetet nyitottak Munkács Oroszvég városrészében, a Volodomir metropolita utcában – olvasható a Munkácsi Városi Tanács Facebook-oldalán.

Az AVE Mukacsevo szemétszállító vállalat által megnyitott létesítményben a kerület lakói újrahasznosítás céljából elhelyezhetik papír, műanyag, fém és üveg szemetüket.

A speciális tárolókkal felszerelt ökosziget a városvezetés reményei szerint tehermentesíti a városi szeméttároló konténereket, és környezettudatosságra neveli a munkácsiakat.

A sziget korszerű tisztítóberendezéssel van felszerelve, ami kényelmes és ökológiailag biztonságos hulladéklerakóvá teszi.

Az ökosziget nyitvatartási ideje hétfőtől péntekig (kijevi idő szerint): 08:00–10:00, 14:00–19:00.

Szombatonként: 08:00–10:00, 16:00–19:00.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/Munkácsi Városi Tanács