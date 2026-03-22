Virágba borultak a szakurák Munkácson

Kinyíltak a japáncseresznye, azaz szakura díszfák virágai Munkácson – jelezte a városi tanács a Facebook-oldalán. Mint írták, különösen korán, az országban elsőként kezdődött el a turistalátványosságnak számító virágzás.

Az első rózsaszín szirmok az Ivan Margitics utcában jelentek meg, ahol a városvezetés néhány éve telepített fiatal facsemetéket.

A bejegyzésben az is olvasható, hogy a szakurák már régóta jellegzetes díszei a városnak, a növény első példányai éppen száz évvel ezelőtt kerültek Munkácsra. Ma már több ezer japáncseresznye díszíti a belvárost, valamint az utak és járdák közét, hosszú sétányokat alkotva.

A többnyire áprilisra jellemző szakuravirágzás tehát megkezdődött, és Munkács utcái a következő napokban várhatóan sorra rózsaszínbe borulnak.

