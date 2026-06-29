28 kisbaba született egy hét alatt a munkácsi Szent Márton Kórházban

A munkácsi Szent Márton Kórház szülészeti osztályán az elmúlt egy hét során 28 újszülött jött világra: 13 kislány és 15 kisfiú született.

Az édesanyák közül heten Munkács városából, kilencen a Munkácsi járás településeiről, további tizenketten pedig Kárpátalja más városaiból és járásaiból érkeztek.

A kórház vezetése gratulált a családoknak, a gyermekeknek pedig jó egészséget, boldog és békés gyermekéveket kívánt.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/

Nyitókép: illusztráció

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