28 kisbaba született egy hét alatt a munkácsi Szent Márton Kórházban
A munkácsi Szent Márton Kórház szülészeti osztályán az elmúlt egy hét során 28 újszülött jött világra: 13 kislány és 15 kisfiú született.
Az édesanyák közül heten Munkács városából, kilencen a Munkácsi járás településeiről, további tizenketten pedig Kárpátalja más városaiból és járásaiból érkeztek.
A kórház vezetése gratulált a családoknak, a gyermekeknek pedig jó egészséget, boldog és békés gyermekéveket kívánt.
Forrás: Facebook/Szent Márton Kórház
Nyitókép: illusztráció
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