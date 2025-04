MunKaland – járat Magyarország Beregszászi Konzulátusán

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE) időnként úgynevezett „MunKaland-járatokat” szervez tagcsaládjai számára. Ezeken az eseményeken lehetőség nyílik a családok számára a különlegesebbnél különlegesebb mesterségekkel való megismerkedésre, illetve a „titkos kulisszák” mögé való betekintésre.

A legutóbbi ilyen „MunKaland-járat” Magyarország Beregszászi Konzulátusára vezetett. Összesen 10 család, vagyis 32 fő vett részt ezen a különleges alkalmon. Különleges, hiszen átlagemberként nem válik bárkinek lehetővé, hogy egy ilyen fontos hivatal munkájába közelebbről is betekintést nyerhessen, vagy beszélgethessen magas pozíciójú emberekkel, például konzulokkal.

A mi kis családunk is részt vett ezen a felettébb érdekes eseményen. A konzulátus munkatársai részéről szívélyes fogadtatásban részesültünk, ami szívmelengető volt számunkra. A konzulátus épületébe való belépéskor, hogy a kisebb gyerekeknek is érdekesebbé tegyék a látogatást, a biztonsági őrök elmagyarázták, miért is fontos a biztonsági kapun való keresztülhaladás, és bemutatták, hogyan is működik.

Ezt követően bekísértek minket a konzulátus Munkácsy Mihály kiállítótermébe, ahol Dr. Gyebnár István ideiglenes ügyvivő, Buczkó István vezetőkonzul, valamint Balogh György konzul érdekes beszámolót tartottak a konzulátus munkájáról. A családokkal érkező kamaszok is érdeklődve hallgatták a konzulok beszédét, hiszen sokan pályaválasztás előtt állnak. A fiatalok kérdéseket tettek fel, amelyekre kielégítő válaszokat kaptak.

A konzul urak ismertetője után megtekinthettük Kutlán István kárpátaljai festőművész alkotásait.

Az esemény végén pedig vendéglátásban részesültünk. Sütikkel, üdítőkkel kínáltak minket. Felejthetetlen élmény volt ez számunkra, amiért hálásak vagyunk a KMNE-nek, valamint köszönjük szépen a konzulátusnak, hogy mindezt lehetővé tették!

A program megvalósulását Magyarország kormánya támogatta!

Kőszegi Szilvia

résztvevő