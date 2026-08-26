Nagycsaládos nyári tábor Gyöngyösorosziban

Augusztus 17–22. között a Segítő Kezek Alapítvány meghívására Gyöngyösorosziban tölthettünk néhány felejthetetlen napot egy különleges táborban. A táborba 13 kárpátaljai magyar nagycsaládos gyermek érkezett két felnőtt kíséretében.

Augusztus 17-e az utazással telt. Este érkezés után finom vacsorával vártak bennünket, majd elfoglaltuk szobáinkat a Jövő Házában. Mindenki igyekezett kipihenni az utazás fáradalmait, hogy másnap frissen és energiával telve vehessünk részt a programokon.

Másnap kisvasúttal utaztunk fel a Harkály Házhoz, a Bükki Nemzeti Park nevelési központjába. Az interaktív kiállításelemek segítségével megismerkedhettünk a Mátra természeti kincseivel. Többek között különböző állatok hangjait is felismerhettük, valamint egy virtuális repülés során a Mátra fölé is „elrepülhettünk”.

Visszafelé felsétáltunk a Kozmáry-kilátóhoz, ahonnan gyönyörű panoráma tárult elénk. A csodálatos táj és a Mátra szépsége mindenkit lenyűgözött. A délután már a pihenésről és a közös játékról szólt: lehetőségünk volt focizni, csocsózni és társasjátékozni. Jó hangulatban, sok nevetéssel telt az idő.

A harmadik napon egy körülbelül 4 kilométeres túrára indultunk Károlytáróra, ahol meglátogattuk az Ásványok Házát. Itt megtekinthettük Magyar Balázs különleges magángyűjteményét, amelyben rengeteg érdekes és különleges ásványt láthattunk. A látogatás során sok új ismerettel gazdagodtunk, miközben a közös túra is jó alkalmat adott a beszélgetésre és egymás jobb megismerésére.

Negyedik nap, augusztus 20- án, az államalapítás ünnepét Budapesten töltöttük a Margit szigeten, ahol különböző sátrak várták a gyerekeket, érdekesebbnél érdekesebb programokkal. Lehetőség nyílt kipróbálni a tehénfejést, zsonglőrködést, gólyalábon járást, Mini Ninja pályát, arcfestést, kézműveskedést, és sok más érdekességet próbálhattak ki a gyermekek.

Ötödik nap délelőtt pihenéssel, játszással telt, délután felutaztunk Gyöngyösre, ahol koncerteken vehettünk részt. A gyermekek örömére Liló és Stitch is ellátogatott hozzánk, majd egy parkour showt is megtekinthettünk, amit nagyon élveztek a gyerekek és felnőttek egyaránt.

A tábor nemcsak kirándulásokból és érdekes programokból állt, hanem nagyszerű lehetőséget adott arra is, hogy új barátságok szülessenek, közös élményeket szerezzünk, és egy kicsit kiszakadjunk a mindennapokból.

Balázs Erika, résztvevő

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