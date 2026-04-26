Hamarosan virágba borul a Nárciszok völgye, megyénk egyedülálló turisztitkai látványossága. A Zakrapattya online beszámolója szerint a nárcisztöveken megjelentek a virágrügyek, ami azt jelzi, hogy napokon belül fehérbe öltözik az egyedülálló virágpopulációnak otthont adó környezet.

A Huszt közelében található keskenylevelű nárcisz Ukrajna Vörös Könyvében is szerepel. Virágzása minden évben turisták ezreit vonzza Kárpátaljára.

Tudósok szerint a Nárciszok völgye, mely Európában is ritka élőhely, egy őskorszakból eredeztethető populációnak ad otthont. A terület a Kárpátok Bioszféra Rezervátumának része, és védelem alatt áll. A szakértők hangsúlyozzák: a virágok szedése vagy a növények letaposása komoly károkat okozhat az egyedülálló ökoszisztémában.

A virágzás általában pár hétig tart, megtekintésére érdemes időt szánni.

Kapcsolódó: