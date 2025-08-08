Ma van a Nemzetközi Macskanap

Augusztus 8-án ünnepeljük a Nemzetközi Macskanapot, amelyet a cicák tiszteletére és védelmére hoztak létre. Az esemény 2002-ben indult útjára az International Fund for Animal Welfare (IFAW) kezdeményezésére, azzal a céllal, hogy felhívják a figyelmet a házi macskák jólétére, felelős tartására és védelmére. A szervezés és a koordináció az International Cat Care nevű brit nonprofit szervezethez került, amely több mint hatvan éve dolgozik a macskák egészségének és boldogságának megőrzéséért.

Habár a nemzetközileg elfogadott Macskanapot augusztus 8-án tartjuk, vannak olyan ország is, ahol egy külön nappal is megemlékeznek a doromboló kedvencekre.

Oroszországban március 1-jén ünneplik a Nemzeti Macskanapot, míg az Egyesült Államokban október 29-én kaptak külön eseményt a cicusok. Február 22-én szintén van egy nemhivatalos macskanap, amely Japánból indult, és világszerte elterjedt.

Hét érdekesség a doromboló kedvencekről

Kilencezer éves barátság

A macska háziasítása több mint kilencezer évvel ezelőttre nyúlik vissza. A legkorábbi ismert bizonyíték egy Cipruson talált sír, amelyben egy ember és egy macska együtt volt eltemetve. Ez a lelet nagyjából 9500 éves, és azt sugallja, hogy már akkor különleges kapcsolat lehetett az emberek és macskák között. A dorombolás gyógyító hatású lehet

A macskák dorombolása 25–150 hertz közötti frekvencián történik, ami bizonyítottan elősegítheti a csont- és szövetgyógyulást. A világ legidősebb macskája 38 évig élt

A Creme Puff nevű macska 1967-től 2005-ig élt Texasban, és ezzel a Guinness Rekordok Könyvébe is bekerült. Felismerik a gazdájuk hangját

Egy 2013-as japán kutatás kimutatta, hogy a macskák a nevüket és a gazdájuk hangját is felismerik, csak nem minden esetekben van kedvük reagálni rá. A macskák is lehetnek allergiásak az emberekre

Ritkán, de előfordulhat, hogy a házimacskáknál allergiás reakciót válthatnak ki az emberek, vagy akár más állatok is. Életük legtöbb részét alvással töltik

Egy átlagos házimacska naponta 13–16 órát alszik, így akár életük 70 százalékát is átaludhatják. A macskák bajusza a navigációban is segíti őket

A bajusz segít a macskáknak felmérni, átférnek-e egy szűk helyen. Ezek a szőrszálak olyan érzékenyek, hogy a levegő mozgását is érzik.

Forrás: hirado.hu

Nyitókép forrása: Kárpátalja.ma