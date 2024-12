Az óévet búcsúztatják világszerte

Szilveszter van, világszerte az óév búcsúztatására készülnek.

A világ túlsó felén viszont már beköszöntött 2025. Tajpejben is tűzijátékkal köszöntötték az új évet. A tűzijátékot a Tajpei 101 nevű, 101 emeletes toronyház tetejéről lőtték fel. Az épületet a világ legmagasabb pagodájának is nevezik, mivel modern és ázsiai elemeket is ötvöztek az építői.

Magyar idő szerint délben Új-Zélandon nagyszabású tűzijátékkal köszöntötték az új esztendőt. Aucklandben a több mint 300 méter magas Sky Towerről lőtték fel a tűzijátékot. A látványosságot több ezren nézték a helyszínen – számolt be róla az M1 Híradója.

Sydney-ben magyar idő szerint délután kettőkor léptek át az új évbe, amelyet látványos tűzijátékkal ünnepeltek. A világhírű Kikötő hídnál és a Sydney-i Operaháznál lőtték fel a rakétákat.

Forrás: hirado.hu

(Nyitókép: illusztráció)