Ökocivilizációs programban vettek részt a munkácsi magyar iskolások

A SzékelyKapuk – Zöldkapuk címet viselő nemzetközi ökocivilázációs program keretein belül a Munkácsi 3. Sz. II. Rákóczi Ferenc Középiskola kilencedikesei az idei évben ismét tenni próbálnak a jobb, egészségesebb, élhetőbb jövőért. A határokon átívelő vetélkedőt sokadjára hirdette meg az Európai Magyar Fiatalságért Alapítvány.

A tizenegy fős Kolibri csapat munkája idén az „Életfa” című téma köré épült. Az előző évekhez hasonlóan ismét hat tablós, figyelemfelkeltő, informatív kiállítási anyagot kellett készíteni, vándorkiállítás formájában bemutatni és népszerűsíteni az intézmény környezetében található látogatottabb helyeken.

A tehetséges tanulók tablóikon bemutatták, hogy milyen kölcsönhatásban állnak a fák a légkörrel, talajvízzel, biológiai sokféleséggel, valamint rámutattak, mi mindent nyújtanak számunkra a fák. A plakátok bemutatásához rövid audiovizuális műsorral is készültek, amelyet a kiállítás megnyitóján sikeresen be is mutattak a közönségnek.

A kiállítások első helyszíne a fiatalok alma matere volt, ahol diáktársaiknak mutatták be munkáikat. Ezt követően a plakátok tovább vándoroltak a település más magyar tannyelvű intézményeibe, a helyi könyvtárba, kulturális központba.

A program részeként a csapat bekapcsolódott az éves faültetési világakcióba is. Nagyon sok emberhez eljutott az üzenetet: a fák csodálatos teremtmények, nélkülözhetetlenek az élhetőbb, fenntarthatóbb, egészségesebb jövő megteremtésében.

A közös munka, tervezés, bemutatás nagyon összekovácsolta az osztályközösséget, a tanulókban is tudatosult, hogy mindnyájan felelősek vagyunk a környezetünkért, hogy védenünk, gondoznunk kell a fákat, hogy ők is elvégezhessék feladatukat az élet védelme érdekében!

Nagy szükség van az ehhez hasonló megmozdulásokra, hogy a teremtett világ szépségeit még sok generáción át csodálhassuk.

Egy résztvevő