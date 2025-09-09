Önkéntes hétvége a Vadvölgyben

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete ismét önkéntes hétvégét szervezett a festői Vadvölgy Panzióban Viharoson, ahol 10 településről közel 60 fő közös munkával készült a nyár végére és az őszi időszakra. A program nem csupán a feladatok elvégzéséről szólt, hanem a közösség erejének és az egymásért való tenni akarásnak a bizonyítéka is volt. A program csütörtökön a családok megérkezésével vette kezdetét, majd pénteken és szombaton a legkülönfélébb munkálatokkal folytatódott.

A hétvége során Szántó Gyula, Birta János és Tóth Zsolt programfelelősök irányításával a résztvevők különböző munkálatokat végeztek. Volt, aki kőművesmunkát végzett, volt, aki falakat és kerti bútorokat festett, mások csatornát tisztítottak, vagy épp a takarításban, ablaktisztításban, mosásban és felmosásban segítettek. A férfiak a téli tüzelő előkészítésében is kivették a részüket. Az összefogás ereje abban rejlett, hogy mindenki kivette a részét, a legkisebbektől a felnőttekig. A nagyobb gyerekek játszottak a kicsikkel, így a kisgyermekes anyukák is aktívan részt tudtak venni a munkában.

A munka mellett természetesen a kikapcsolódás sem maradhatott el. A panzióban lévő medence, biliárd- és pingpongasztal gondoskodott a pihenésről és a jókedvről. Az esemény érzelmi töltete kiemelkedő volt, hiszen a résztvevők számára ez az önkéntes munka sokkal több volt, mint kötelező feladat. A panzió ugyanis a nagycsaládosok kedvelt találkozóhelye, ahol évről évre, hétről hétre kikapcsolódnak, így a hely rendben tartása valódi közös érdek volt.

Ez a hétvége ékes példája annak, hogy a közös munka és a közösség ereje nemcsak fizikai, hanem lelki feltöltődést is ad, és megerősíti a kárpátaljai magyar nagycsaládosok összetartását. A program vasárnap a reggeli után egy közös istentisztelettel zárult, majd az ebéd után a családok elindultak haza.

Szabó Viktória

önkéntes anyuka