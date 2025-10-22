Világrekordot jelentő óriásharcsát fogtak ki Lengyelországban, a Rybnikben található erőmű víztározójában. A hatalmas példány kifárasztása több mint másfél órán át tartott. A 292 centiméter hosszú óriás minden várakozást felülmúlt, és még a Mikado Kupa tapasztalt versenyzőit is meglepte – írja a hirado.hu.

A horgászversenyt október 18–19-én rendezték a Rybnik-tározón, ahol a Lengyel Horgász Akadémia párosa, Krzysztof Pyra és Adrian Gontarz írta át a rekordokat.

„Tudtuk, hogy itt hatalmas harcsák élnek, de ekkorára mi sem számítottunk”

– mesélte Pyra egy lengyel sportportálnak.

Elmondása szerint a fárasztás másfél órán át tartott, ami nemcsak horgásztudást, hanem komoly fizikai állóképességet is igényelt. Az általuk használt pergető technika – mely műcsali mozgatásán alapul – nagy precizitást követelt.

„Amikor végre megláttuk, nem hittünk a szemünknek. Hatalmas volt, a feje akkora, mint egy kirakat! Amikor megmértük, kiderült: 292 centiméteres, ami nemcsak lengyel, hanem világrekord is”

– idézte fel Pyra a pillanatot.

A Rybnik-tározó egy mesterséges vízgyűjtő, amelyet eredetileg az erőmű hűtővízének tárolására hoztak létre. A 4,5 négyzetkilométeres terület azonban mára a ragadozóhalas horgászat egyik paradicsoma lett. A melegebb víz, a bőséges táplálék és a tágas élettér mind hozzájárulnak a halak gyors növekedéséhez.

A harcsa (Silurus glanis) Európa legnagyobb édesvízi hala, és különleges tulajdonsága, hogy egész életében növekszik, bár a növekedés üteme az évek során lelassul. Ideális körülmények között akár 2,5 méteres hosszúságot is elérhet, és 80 évig is elélhet. Ragadozó életmódja miatt nemcsak halakat, hanem vízimadarakat, kisebb emlősöket és rákokat is fogyaszt.

Bár Európában ez a faj uralja a rekordlistákat, világszinten akad még nagyobb is:

Thaiföldön 2005-ben egy mekongi óriásharcsa került horogra, amely 3,5 méter hosszú volt és 293 kilogrammot nyomott

– ez a példány mindmáig a világ egyik legnagyobb ismert édesvízi hala.

