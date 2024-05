Őseink nyomában – KMNE honismereti kirándulás

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének egyik célja között szerepel az a szándék is, hogy tagcsaládjaival megismertesse szűkebb szülőföldünk nevezetességeit, történelmi emlékhelyeit. A program neve pedig: honismereti kirándulás és évente kétszer kerül megszervezésre.

A részvételhez szükség volt a tagcsaládok előzetes jelentkezésére. A program népszerűségét pedig a többszörös túljelentkezés is jelzi, még annak ellenére is, hogy az egyesület 2 buszt is indított és közel 100 főnek biztosított egy kellemes élményekkel teli napot.

Az év első honismereti kirándulása április 27-én valósult meg. A cél Ungvár volt, ezen belül pedig a vár, a skanzen, a székesegyház és a város központi részének a megtekintése.

Mi, mint résztvevők, nagyon izgatottan vártuk ezt a napot. Nagyon örültünk annak, hogy az időjárás is mellénk állt és igazi kiránduló időt kaptunk. A buszok is megtelve, idejében elindultak, az egyik Tiszaújlakról, a másik pedig Beregszászból. Az utazás gyorsan és kellemesen telt. A csoport vezetője, Kozub Gergely, az út alatt szórakoztató történeteket mesélt a helyi nevezetes vagy történelmi személyekről. Amikor a második busz is megérkezett Ungvárra, rövid tájékoztatás után, a népes csapat elindult a vár irányába. Bár nagyon sokan voltunk és sok volt a gyerek is, a csoport vezetője és a buszok felelősei mindig nagyon ügyeltek arra, hogy senki ne maradjon le. Az ungvári vár csodálatos volt. A gyerekeket lenyűgözte a régi fegyverek, ruhák és maga az épület látványa. Ezt követően a vár melletti skanzenbe sétáltunk át.

Ott szabad utat kaptunk. Minden család a saját tempójában járhatta be a kis korabeli falucskát, ahol minden nagyon szép és gondozott volt. A séta végeztével összegyűltünk a falu temploma előtt, ahol a csoport vezetője a templomról osztott meg velünk érdekességeket, és azt is megtudhattuk, miről ismerhetünk fel egy boszorkányt. A következő állomás a város központi része, sétáló utcája volt. Az eligazítást követően itt is szabad utat kaptunk és egyéni tempóban fagyizva, kávézva, az Ung parton sétálva ismerkedhettünk a várossal. A csapat a találkozó időpontját pontosan betartva indult utolsó állomásához, a Szent Kereszt felmagasztalása székesegyházhoz. Itt ismét egy rövid ismertetés után körbe sétáltunk a templomban és megcsodáltuk annak pompáját, méltóságát. Ezt követően már csak a hazaút maradt, amit többen a buszban elaludva tettek meg.

Köszönetünket szeretnénk kifejezni a KMNE-nek a felejthetetlen élményért, a csoport vezetőinek a felelősség vállalásáért és Magyarország Kormányának a program támogatásáért.

Pércsi Nóra, résztvevő