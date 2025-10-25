Őshonos gyümölcsfák ültetése a Nagyberegi Tulipán Kézműves Házban

2025. október 22-én Tündérkert telepítésére került sor a Nagyberegi Tulipán Kézműves Házban. 48 őshonos gyümölcsfát: almát, körtét és szilvát ültettek el Somi István, a Tulipán Tanoda gondnoka vezetésével, a Nagyberegi Dobrai Péter Középiskola diákjai, akik aktívan részt vesznek a Tulipán Tanoda foglalkozásain is. A fákat Molnár Pisti bácsi, az Egán Ede Szakképzési Centrum nagydobronyi Tündérkert kertésze ajándékozta a Tulipán Tanodának.

Ezúton szeretnénk megköszönni a felajánlást és a diákok aktív munkáját!

„Ha elültetsz egy fát, nemcsak gyümölcsöt adsz, hanem reményt is.”

A Tündérkert ezt a reményt ülteti el – minden egyes őshonos gyümölcsfával.

Kepics Andzselika,

a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola igazgatója