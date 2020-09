Ilyenkor ősszel sem kell lemondanunk a friss fűszerekről és a gyógynövényekről. Nagyon sok ugyanis cserépbe is átültethető közülük. Így tehát a konyhában tartva télen is ízesíthetjük az ételeket, de az immunrendszerünket is erősíthetjük velük a hűvösebb hónapokban – hangzott el az M1-en.

A gyógynövények közül sok fűszernövény is. A rozmaring, az oregánó vagy a citromfű, kakukkfű is egy-egy hatásos gyógynövény is, amelyekből remek tea készíthető.

Ráadásul, bár a különféle mediterrán növények igénye eltér egymástól, de a lakásban is könnyedén átteleltethetjük különlegességeinket.

Nagy Mónika gyógynövény-őstermelő kiemelte, különösen figyeljünk átültetésnél, hogy ne sértsük meg a gyökérzetet. Emellett igyekezzünk minél nagyobb földlabdával kiemelni a földből a növényt.

Előfordulhat, hogy néhány túl terebélyes lesz, akkor sem kell megijednünk, tőosztással több cserépben is elültethetjük – mondta.

Ültetésnél a cserép aljára tegyünk tápanyagot, komposztot, trágyát. Beültetés után friss földet tegyünk a növény gyökeréhez, majd alaposan öntözzük meg –magyarázta.

A gyógynövények hatásaival kapcsolatban példaként említette a bazsalikomot, ami amellett, hogy ízessé teszi ételeinket, teája puffadás ellen, étvágygerjesztőként és a köhögés csillapítására is alkalmas.

A zsálya, ami szintén gyógy- és fűszernövény is, csökkenti szervezetünkben a krónikus gyulladásokat. Ezzel szerepet játszhat olyan súlyos betegségek megelőzésében, mint a szív- és érrendszeri panaszok.

A kakukkfűből pedig fertőtlenítő gyógytea készíthető, mely megvéd a betegségektől, meghosszabbítja a sejtek életét, és szintén erősíti immunrendszerünket.

