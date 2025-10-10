Őzikét kaptak lencsevégre a Kárpáti Bioszféra Rezervátumban

Egy természetvédelmi területen elhelyezett fotócsapda ismét különleges pillanatot örökített meg: a kamera lencséje elé egy európai őz (Capreolus capreolus) sétált.

Erről a a Kárpáti Bioszféra Rezervátum hivatalos oldalán számoltak be október 9-én.

Ez a kecses, mégis ellenálló állat a kárpátaljai erdők vadonjának igazi szimbóluma, a természet harmóniájának és nyugalmának megtestesítője.

Az őz rendkívül óvatos és figyelmes állat. Szinte hangtalanul képes eltűnni a fák között, ha veszélyt érez.

Nyári időszakban bundája vörösesbarna, amely télen szürkés árnyalatúvá válik – ez a természet tökéletes álcája.

A kisgidák foltos bundával születnek, ami segít nekik rejtőzködni a fűben és a bozótban, amíg megerősödnek.

Az őzek életében az egyik legérdekesebb biológiai jelenség az úgynevezett késleltetett beágyazódás vagy „rejtett vemhesség”.

A párosodás után az embrió fejlődése néhány hónapra leáll, majd csak a tél végén kezd újra növekedni.

Ennek köszönhetően a kisgidák tavasszal, a természet megújulásakor jönnek a világra – amikor bőséges a táplálék és kedvező az időjárás.

Az európai őz az egyik legelterjedtebb patás állat Kárpátalján. Többnyire magányos életmódot folytat, vagy kisebb családi csoportokat alkot, télen pedig nagyobb csapatokba verődik.

Jelenlétük az egészséges erdei ökoszisztéma egyik biztos jele, hiszen az őzek érzékenyen reagálnak a zajra, a környezetszennyezésre és az emberi zavarásra.

Az ilyen felvételek emlékeztetnek minket arra, milyen gazdag és törékeny a vadon élő természet világa.

Minden egyes őz a természet harmóniájának és szépségének része – az erdő nyugalmának szelíd jelképe.

Kárpátlja.ma