Mikor állhat helyre a Föld ózonrétege?

A Föld ózonrétege 2050-re helyreáll, a korábban keletkezett lyuk a következő évtizedekben teljesen eltűnhet – közölte az ENSZ kedden.

Az ENSZ Meteorológiai Világszervezetének (WMO) jelentése szerint az Antarktisz feletti ózonrétegen keletkezett lyuk 2024-ben kisebb volt, mint az elmúlt években. Ez „biztató tudományos hír a népesség és a bolygó egészségének szempontjából”.

Ez az előrelépés emlékeztet bennünket arra, hogy amikor a nemzetek figyelembe veszik a tudomány figyelmeztetéseit, akkor előrelépés lehetséges

– hangoztatta Antonio Guterres, az ENSZ főtitkára egy közleményben.

A sztratoszférikus ózonréteg szűri a nap ultraibolya sugarait, amelyek rákot okozhatnak, károsíthatják az immunrendszert, sőt még az élőlények DNS-ét is.

Az 1970-es évek közepén az aeroszolokban és hűtőszekrényekben használt klórozott-fluorozott szénhidrogéneket (CFC-k) az ózonréteg elvékonyodásának fő okaként azonosították, ami „lyukakat” hozott létre, köztük egy különösen nagyot az Antarktisz felett.

Az elmúlt évtizedekben azonban a globális együttműködés lehetőséget adott az ózonréteg helyreállítására.

A WMO szerint „a 2024-ben megfigyelt alacsony ózonréteg-elvékonyodás részben természetes légköri tényezőknek köszönhető”. A szervezet mindazonáltal úgy véli, hogy a hosszútávon megfigyelt pozitív tendencia „a nemzetközi fellépés sikerét tükrözi”.

Az 1987-ben aláírt montreali jegyzőkönyvnek köszönhetően az ózonréteget lebontó vegyi anyagok fogyasztása és termelése mára több mint 99 százalékkal csökkent – állította a WMO.

Az ózonréteg így „a század közepére” visszatérhet az 1980-as évek szintjére – emelte ki a szervezet, amely szerint ez csökkenti a szürkehályog és a bőrrák kockázatát, valamint az UV-sugárzásnak való túlzott kitettséghez kapcsolódó ökoszisztéma-károsodást.

Az Antarktisz feletti ózonrétegben minden tavasszal újra megjelenik a lyuk. Tavaly szeptember 29-én érte el csúcspontját, 46,1 millió tonna ózonhiánnyal, ami alacsonyabb a 1990–2020 közötti időszak átlagánál.

