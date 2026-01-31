Palacsintafesztivált rendeznek Ungváron
Tizenkettedik alkalommal rendeznek palacsinta fesztivált Ungváron február 13–15. között – közölték a szervezők a Facebookon.
A rendezvényt hagyományosan a Bozdos parkban szervezik meg.
A gasztronómiai fesztiválra olyan kulturális és szórakoztató programokkal készülnek a szervezők, amelyek az ukrán és a kárpátaljai hagyományokat modern trendekkel ötvözik.
A látogatókat a tradicionális kárpátaljai ételekkel, ízletes borokkal és természetesen finomabbnál finomabb palacsintákkal várják. Lesznek koncertprogramok, tűzbemutató és tematikus fotózóna is.
A rendezvény jótékonysági célokat is szolgál. A fesztiválon adományokat gyűjtenek az Ukrán Fegyveres Erők kárpátaljai egységei számára. A szervezők célja emellett a megye fesztiválmozgalmának helyreállítására, valamint a veterán vállalkozások és a helyi kézműves termelők támogatása.