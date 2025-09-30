Változik a PET-palackok megjelenése

Magyarországon sokan nem kedvelik a PET-palackok nyakához rögzített kupakokat, vagy a nemrégiben bevezetett üvegvisszaváltó rendszert. A palackok ennek ellenére tovább változnak, ezúttal a kinézetük lesz más – írja a zaol.hu.

A cikk szerint január elsejétől minden PET-palacknak legalább 25 százalékban újrahasznosított műanyagot kell tartalmaznia. 2030-ra akár 30, hosszabb távon pedig akár 50 százalékra is emelkedhet ez az arány. A változtatás célja a környezetvédelem, az újonnan előállított műanyagok mennyiségének csökkentése.

A változás eredményeként sötétebb színű, enyhén sárgás árnyalatú, kevésbé csillogó PET-palackok tűnhetnek fel jövőre a boltok polcain. Ha valaki ilyennel találkozik, az nem gyártási hibát jelent, és nem is azt, hogy a flakon piszkos.

Forrás: zaol.hu

Nyitókép: 24.hu