88 éve hunyt el a modernkori olimpiák atyja

1937. szeptember 2-án hunyt el Pierre de Coubertin francia pedagógus, történész, sportvezető, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság egyik alapítója, 1896 és 1925 között elnöke.

Coubertin Versailles mellett született 1863. január 1-én. Ősi nemes családjának eredete a római de Fredis-családig (Felice de Fredis, a Laokoón-csoport megtalálója) vezethető vissza.

A Sorbonne-on művészetet, filológiát és jogtudományt tanult. Tanulmányútjai során meggyőződésévé vált, hogy a nevelésben a test, a lélek, és a szellem egysége a legfontosabb tényező. 1880-ban meg is alakította a Nemzeti Ligát a testnevelésért, 1888-ban sportpropaganda-bizottságot hozott létre.

1880-ban – az archeológusok az antik görög olimpiával kapcsolatos legújabb kutatásainak hatására – az olimpiai játékok újjáélesztését szorgalmazta, ami a nemzetek önösségén átívelve hozzájárulna a békéhez és ahhoz, hogy a nemzetek könnyebben megérthessék egymást. Coubertin az antik olimpiák öttusaversenyeinek mintájára kezdeményezte a modern pentatlon, vagyis öttusa bevezetését. A próbák egy hírvivő által leküzdendő feladatokat jelképeznek: lovaglás, párbajlövés, párbajvívás, úszás és futás.

1894. június 23-án a görög Dimítriosz Vikélasszal együtt megalapította a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot, amelynek főtitkára, később (1896–1925) elnöke lett.

A modernkori olimpiák története az 1896-os athéni nyári játékokkal indult el.

Forrás: Wikipédia

Nyítókép forrása: olympics.com