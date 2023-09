Ezekre érdemes figyelni piknikezéskor

Nincs is jobb, mint kihasználni a jó időt, és a szabadban, a földön ülve falatozgatni szeretteink társaságában. Ahhoz azonban, hogy ez valóban jó élmény legyen, be kell tartani néhány szabályt.

„Fárasztó volt az első iskolahét? Lazítsatok a hétvégén egy alternatív ebéddel, a szabadban” – javasolták a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) egészséges táplálkozást népszerűsítő oldala, a Merőkanál.hu egyik Facebook-posztjában. Amikor azonban összepakoltok a piknikezéshez, ajánlott néhány szempontot figyelembe venni, nehogy gyomorrontás legyen a kaland vége!

Így csomagolj ételt a piknikkosárba

A szakértők szerint leginkább kevésbé romlandó és könnyen szállítható ételeket érdemes csomagolni a piknikezéshez. Jó, ha ügyelsz arra is, hogy a falatoznivalók között legyen teljes értékű gabona – például teljes kiőrlésű zsemle vagy tortillatekercs, esetleg teljes kiőrlésű tésztával készült tésztasaláta – és állati fehérje – úgymint főtt tojás, sajt, túrókrém, sült hús, vagy tonhalkonverv – is.

Gyümölcs és víz nélkül egy lépést se!

A Merőkanál.hu csapata szerint az is nagyon fontos, hogy sokféle friss zöldséget és gyümölcsöt is csomagolj magatoknak a piknikezésre. Kerülhet a kosárba koktélparadicsom, sárgarépa, uborka, paprika, alma és ringlószilva is – ezeket általában a gyerekek is szeretni szokták.

Ne feledkezz meg ezek mellett az elegendő mennyiségű folyadékról sem! Tölts mindenkinek friss vizet egy kulacsba – ilyen időben talán a fémkulacs a legjobb, az ugyanis tovább hidegen tartja a folyadékot.

