Miniszobrot avattak Polgár Judit tiszteletére Ungváron

Újabb miniszoborral gazdagodott Ungvár. A Laborc téren szeptember 11-én, a városnap apropóján felavatták a legendás magyar sakkozó, Polgár Judit emlékművét.

Polgár Judit 1976. július 23-án született, és a sakk történetének egyik legkiemelkedőbb alakja. 1991-ben szerezte meg a nemzetközi nagymesteri címet, ezzel 15 évesen a világ legfiatalabb nagymestere lett, megelőzve Bobby Fischert is.

Ő az egyetlen női sakkozó, aki valaha elérte a 2700 Élő-pont fölötti „szupernagymesteri” szintet. 2005-ben 2735-ös Élő-pontszámmal a világranglista nyolcadik helyén állt – ez a legmagasabb érték, amit női sakkozó valaha elért.

Polgár Judit többszörös magyar bajnok, számos nemzetközi verseny győztese, aki pályafutása során rendre a férfi elit mezőnyében játszott. 2014-ben, a norvégiai sakkolimpia után bejelentette visszavonulását, majd 2018-ban a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) tiszteletbeli alelnöke lett.

Az ungvári miniszobor a város híres szoborparkját gazdagítja, méltó emléket állítva a világ egyik legnagyobb sakkozójának.

A szobor Roman Murnik alkotása.

Kárpátalja.ma