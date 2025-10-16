Századik születésnapját ünnepelte a Rahói kistérség lakója

Október 14-én töltötte be 100. életévét Hanna Pidmalivszka, a Rahói kistérség lakosa.

A Rahói Városi Tanács közleménye szerint a szépkorú asszony élete során számos történelmi eseménynek volt tanúja, gyermekeit, unokáit és dédunokáit szeretetben nevelte fel, s a legfontosabb emberi értékeket – a szeretetet, a szorgalmat és a jóságot – adta tovább a fiatalabb nemzedékeknek.

A város vezetése jókívánságait fejezte ki az ünnepeltnek, aki méltó példát mutat a közösség számára kitartásból és életigenlésből.

Kárpátalja.ma