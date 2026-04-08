Ismét az öregdiákoké volt a főszerep a Rákóczi Egyetemen

„Ne ábrándozz, hanem cselekedj!”

(Karinthy Frigyes)

Karriernapot és Öregdiák Expót tartottak a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen április 8-án.

Az esemény lehetőséget biztosított mind a jelenlegi hallgatók, mind az öregdiákok számára, hogy találkozzanak egymással. Ezen kívül az intézmény egykori diákjai saját termékeiket és szolgáltatásaikat is bemutathatták.

A megnyitón Orosz Ildikó, az intézmény elnöke osztotta meg gondolatait.

Beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy az első diploma megszerzése az egyik legnehezebb mérföldkő az ember életében. Ennek nemcsak gyakorlati, hanem lelki okai is vannak:

− A fiataloknak le kell küzdeniük bizonytalanságaikat, dönteniük kell a jövőjükről, és sokszor még nem rendelkeznek határozott pályaképpel.

Kiemelte azt is, hogy a felsőoktatás első évei egyfajta „vízválasztót” jelentenek, mely idő alatt a hallgatók felnőnek, és eldöntik, hogy a választott szak valóban megfelel-e számukra. A diploma megszerzése után lehetőség nyílik pályamódosításra vagy további tanulmányok folytatására.

Hangsúlyozza továbbá, hogy a 21. században az élethosszig tartó tanulás elkerülhetetlen, mivel a tudás gyorsan bővül.

A beszéde végén pedig arra biztatta a hallgatókat, hogy tudatosan gondolják át döntéseiket, merjenek változtatni, és olyan pályát válasszanak, amelyben örömüket lelik, mert csak így lehet teljes és elégedett életet élni.

Ezt követően az előadásoké volt a főszerep. A hallgatóság az alábbi előadókat hallgathatta meg:

Oniszkó-Szántó Györgyi: A siker egyenes út felfelé – vagy mégsem?

Orbán Viktória: „Álommunka” – gyermekkori vágyaink a karrierépítésben.

Életpálya bemutató: Dobsa Beáta.

Tar Eduárd: Karrierálmok vs. Valóság.

Ezután az egykori öregdiákok, akik kiállítóként vettek részt az eseményen röviden bemutatkoztak és ismertették szolgáltatásaikat. Majd az érdeklődők meglátogathatták az expó standjait. Az eseményen mintegy 20 kiállító volt jelen.

A program a Karrierkövetési Osztály, a Rákóczi Egyetem és a Fodó Sándor Kulturális Központ szervezésében valósult meg.

Mondik Márta

Kárpátalja.ma