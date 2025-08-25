Rekordméretű szék Kárpátalján

Az Ukrajna legnagyobb kovácsoltvas széke címet szerezte meg egy kárpátaljai látványosság augusztus 24-én, az ország függetlenségének napján. A hatalmas ülőalkalmatosság a huszti járási Lipcse (Lipcsa) településen tekinthető meg.

A szék magassága 6 méter és 4 centiméter, tulajdonosa a Rancho Highland (Ранчо Хайленд) farmergazdaság. Az alkotók célja az volt, hogy a művészi kovácsmesterséget némi kreativitással ötvözve Kárpátalja új turisztikai jelképét hozzák létre.

A rekordállítást Anna Melehanics, a Világrekordok Könyvének kárpátaljai képviselője erősítette meg. Megjegyezte, hogy az alkotás lenyűgöző méretei mellett szimbolikus jelentéssel is bír, az ukránok állhatatos kitartását és a kárpátaljai turizmus fejlődését is példázza.

Kárpátalja.ma

Forrás: bookworldrecords.com