Rózsahölgyek a menekültek megsegítésében

Az Ukrajnában kialakult háborús helyzet miatt több ezer ember kényszerült elhagyni otthonát. Egyesek külföldön keresnek menedéket, míg mások az ország nyugati régióiban találnak ideiglenes nyugalomra. Kárpátaljára is rengeteg menekült érkezett, akiknek ellátásról a hivatali szervek, egyházak és egyéb szervezetek gondoskodnak.

A Kárpátaljai Rózsahölgyek Társaságának tagjai is aktívan kiveszik a részüket a menekültek megsegítésében. Mező Dianna, a szervezet vezetője elmondta, a társaság tagjai lehetőségeikhez mérten igyekeznek segíteni itt, Kárpátalján vagy a határ magyar oldalán. „Én magam háttérmunkát végzek, igyekszem összekötni a szállást igénylő menekült családokat azokkal, akik be tudják őket fogadni Magyarországon. Ezenkívül felajánlások is érkeznek az ukrajnai gyerekek felé: nemrég egy vállalkozó cirkuszjegyeket ajánlott fel számukra, hogy ezzel is enyhítse a különösen stresszes helyzetet. Van olyan rózsahölgyünk, aki hivatásos tolmácsként segíti a menekülteket az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságon, valamint a Duna Medical Centerrel is telefonos kapcsolatban áll. Egy másik tagunk pedig a Nyugati pályaudvaron végez önkéntes szolgálatot” – mondta a szervezet vezetője.

A rózsahölgyek többsége Kárpátalján maradt, és itt kapcsolódik be a menekültek segítésébe: önkormányzatoknál, gyülekezetben vagy jótékonysági szervezetnél vállaltak önkéntes szolgálatot. A legtöbben a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálatnál álltak munkába, ahol irodai és adminisztrációs munkát, valamint terepmunkát vállaltak a határon felállított információs pontban. Többen a saját gyülekezetükben segédkeznek élelmiszercsomagok szétosztásával, míg mások a saját lakásaikba fogadtak be ukrán menekülteket, akikről gondoskodnak ezekben a nehéz időkben.

Horváth Gabriella

Kárpátalja.ma