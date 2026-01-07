Sátoraljaújhelyi családi hétvégével kezdte az évet a KMNE
2026. január 2–4. között került megrendezésre a sátoraljaújhelyi családi hétvége, amelyen nagycsaládos gyermekek és szüleik vettek részt a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületétől összesen kétszázötvenen. Az esemény célja a közösség erősítése, a közös élmények megélése, valamint a testi és lelki feltöltődés volt.
A rendezvény ünnepélyes megnyitóval vette kezdetét, amelyet ízletes vacsora követett. Az est hangulatát borkóstoló tette teljessé, majd a nap táncházzal zárult, ahol a résztvevők felszabadultan, jókedvűen bekapcsolódhattak a táncba.
A szombati nap a közösségi együttlét és az aktív kikapcsolódás jegyében telt. A kiadós reggelit követően kézműves foglalkozások és sportprogramok várták a családokat, amelyek minden korosztály számára tartalmas elfoglaltságot biztosítottak.
A nap lelki csúcspontját az ökumenikus alkalom jelentette, amelyet Balogh Attila lelkipásztor vezetett, majd szentmisén is részt vehettünk, amelyet Michael Duffy missziós pap vezetett. Az esti órákban a Csongor és Tünde című előadás nyújtott felejthetetlen élményt, sok örömmel és nevetéssel.
Vasárnap a reggeli után közös kirándulásra került sor az Összetartozás Hidjához, ahol a résztvevők megcsodálhatták a Zemplén lenyűgöző természeti szépségét, és együtt élhették meg az összetartozás gondolatát. Az ebédet követően a családok hazaindultak, ki busszal, ki saját járművel.
Hálás szívvel mondunk köszönetet ezért az áldott, élményekben gazdag hétvégéért, amely megerősítette közösségünket, és maradandó emlékeket adott mindannyiunk számára.
Köszönjük a Rákóczi Szövetségnek, hogy meghívtak minket idén is erre a különleges alkalomra!
Balázs Erika
résztvevő
Az alábbiakban a résztvevők visszajelzéseit olvashatják:
- “Nagyon szépen köszönjük a Magyar Kormánynak a támogatást, a Rákóczi Szövetségnek és a KMNE-nek pedig a hétvége programjait és szervezését.”
- “Köszönettel tartozunk az odaadó munkáért, amit értünk tesztek, hogy felejthetetlen élményekkel gazdagodjon a családunk. Isten áldja az életeteket!”
- “Hálásan köszönjük ezt a csodás hétvégét! Köszönjük hogy itt lehettünk!”
- “Nagyon szépen köszönjük ezt a gyönyörű hétvégét, a lehetőséget! Óriási élmény és feltöltődés volt számunkra! “
- “Szeretnèm megköszönni èn is mègegyszer a lehetősèget, hogy rèszt vehettünk ezen a fantasztikus hètvègèn! Számunkra ez volt az első ilyen jellegű nagycsaládos alkalom, de bízom benne, hogy nem az utolsó! Nagyon jól èreztük magunkat mindannyian!”
- “Mindent köszönünk! Örök élmény marad!”