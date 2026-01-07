Sátoraljaújhelyi családi hétvégével kezdte az évet a KMNE

2026. január 2–4. között került megrendezésre a sátoraljaújhelyi családi hétvége, amelyen nagycsaládos gyermekek és szüleik vettek részt a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületétől összesen kétszázötvenen. Az esemény célja a közösség erősítése, a közös élmények megélése, valamint a testi és lelki feltöltődés volt.

A rendezvény ünnepélyes megnyitóval vette kezdetét, amelyet ízletes vacsora követett. Az est hangulatát borkóstoló tette teljessé, majd a nap táncházzal zárult, ahol a résztvevők felszabadultan, jókedvűen bekapcsolódhattak a táncba.

A szombati nap a közösségi együttlét és az aktív kikapcsolódás jegyében telt. A kiadós reggelit követően kézműves foglalkozások és sportprogramok várták a családokat, amelyek minden korosztály számára tartalmas elfoglaltságot biztosítottak.

A nap lelki csúcspontját az ökumenikus alkalom jelentette, amelyet Balogh Attila lelkipásztor vezetett, majd szentmisén is részt vehettünk, amelyet Michael Duffy missziós pap vezetett. Az esti órákban a Csongor és Tünde című előadás nyújtott felejthetetlen élményt, sok örömmel és nevetéssel.

Vasárnap a reggeli után közös kirándulásra került sor az Összetartozás Hidjához, ahol a résztvevők megcsodálhatták a Zemplén lenyűgöző természeti szépségét, és együtt élhették meg az összetartozás gondolatát. Az ebédet követően a családok hazaindultak, ki busszal, ki saját járművel.

Hálás szívvel mondunk köszönetet ezért az áldott, élményekben gazdag hétvégéért, amely megerősítette közösségünket, és maradandó emlékeket adott mindannyiunk számára.

Köszönjük a Rákóczi Szövetségnek, hogy meghívtak minket idén is erre a különleges alkalomra!

Balázs Erika

résztvevő

Az alábbiakban a résztvevők visszajelzéseit olvashatják: