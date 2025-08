Családi sátorozás a Talabor partján

2025 júliusának utolsó hétvégéjén a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE) második alkalommal szervezett családi sátorozást a Kárpátok festői vonulatának ölelésében csordogáló Talabor folyó mentén, a Nagyág‒Talabor vízi erőmű megépítése céljából létrehozott mesterséges víztározó partján.

Bár akadtak, akiket elrettentett az időjárás-előrejelzés, végül 6 család érkezett meg pénteken a táborhelyünkre. A korábban érkezők ebédre szalonnát sütöttek, amit a később csatlakozó családokkal együtt fogyasztottunk, majd felállítottuk sátrainkat. A csapat hamar összekovácsolódott, a gyerekek is gyorsan megtalálták egymással a közös hangot, és ahelyett, hogy a digitális világba bújtak volna, előkerült a sakk, a dáma, az UNO és más társasjátékok. Számos felfedezni való várt ránk a környéken is, ami nem hagyott időt az unatkozásra. Délután a tábortűzhöz és sütögetéshez tűzifát gyűjtöttünk, amit olyan aktivitással végeztünk, hogy az utánunk érkező csoportok is hasznát látják majd. Fürdőzés után hozzáfogtunk a saslik és sültkrumpli elkészítéséhez, ami igencsak finomra sikerült, mivel minden kárpátaljai családnak megvan hozzá a maga „titkos receptje”, amit most egyesítettünk, és hatványozottan jó eredményt kaptunk. Az elfogyasztásánál az sem rettentett el minket, hogy a hiányzó családok adagját is meg kellett ennünk, de nem ment kárba semmi. Sötétedés után meggyulladt a tábortűz, előkerültek a gitárok, és felcsendültek az örökzöld slágerek, Republic, Ismerős Arcok, Máté Péter-dalok, népdalok, keresztyén énekek mellett még az óvodás korosztály is kikérte az általuk ismert gyermekdalokat.

A második nap a kiadós reggelink után csapatunk legelszántabb tagjaival elindultunk meghódítani az 1324 m magas Tápest. Az időjárás kedvező volt számunkra, ugyanis sütött a nap, és kellemes szellő fújdogált. Bár a túrának volt pár meredek része is, amelyek miatt gyakran megálltunk pihenni, délután 2-kor felértünk a csúcsra. Az elénk terülő panoráma lélegzetelállító volt – minden egyes lépés megérte ezért a meseszép látványért. Miután alaposan megebédeltünk és kigyönyörködtük magunkat, elindultunk lefelé, vissza a táborhelyre, ahol már várt minket a finom bográcsgulyás. A hazaúton, Alsókalocsánál átkelve, a Talabor egyik asszonyvallató függőhídjánál egy ásványvízforrásnál frissültünk fel, melynek vizéből a táborhelyen maradottaknak is vittünk. Azoknak a résztvevőknek, akik nem vágtak neki a hegymászásnak, lehetőségük volt közös sütögetéssel, fürdéssel, csónakázással, gombázással és horgászással eltölteni az idejüket – csak az volt a fontos, hogy mindenki jól érezze magát.

Az időjárás-előrejelzés alapján úgy terveztük, hogy a vasárnapi reggelink után indulunk haza, mivel viharok, zivatarok voltak kilátásban. A vacsoránknál már látszott, hogy a rossz idő a vártnál hamarabb érkezik, ezért biztonsági okokból úgy döntöttünk az egyre közeledő viharfelhők és villámlások láttán, hogy este bontjuk sátrainkat, és fél 11 körül elindultunk hazafelé. Az időjárás romlása nem szegte kedvünket, mert nagyon jó, emlékezetes élményekkel, új barátságokkal gazdagodtunk.

A résztvevő családok nevében köszönetünket fejezzük ki támogatóinknak ‒ a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek ‒ a program megvalósulásáért.

Fotók: KMNE

Tar Eszter és László

programfelelősök