Nemzetközi modellversenyt nyert egy kárpátaljai fiatal

Rangos modellverseny nyertese lett a 19 éves Olekszij Kabaci drágabártfalvai (Dorobratove) fiatal. A Schwarzkopf Elite Model Look versenyt augusztus 30-án rendezték Prágában, a fiatal nyertes pedig a barcelonai világdöntőben harcolhat a nemzetközi címért.

Az Elite Model Look egy évente megrendezésre kerülő, kezdő modellek számára szervezett verseny, melyet a legnagyobb nemzetközi modellügynökség, az Elite Model Management rendez. A megmérettetést 1983-ban hozták létre és 1995-ig Look of the Year néven futott. Ez a legnagyobb és legrangosabb szakmai nemzetközi verseny, mely széles lehetőségeket biztosít a kezdő modellek számára.

Az Elite Model Look versenyt a világ 50 országában rendezik meg, új tehetségeket fedez fel, a nyertesek és díjazottak előtt pedig megnyitja a világsiker felé vezető utat. Évente 65 ország több mint 300 ezer fiatalja méretteti meg magát a rangos eseményen, a nemzetközi döntőbe viszont csak 70 modell kerül be.

A verseny helyszíne nem állandó, a rendezési jogot országok és várások pályázhatják meg. Az első versenyt Acapulcoban, Mexikóban rendezték, később Rio de Janeiro, New York és Miami adott otthont a rangos eseménynek. Az Elite Model Look első versenyeit különböző országokban rendezik meg, ezek győztesei kerülnek majd a nemzetközi döntőbe.

