Saját gyermekét segítette világra az édesapa

Szeptember 4-én, hajnali fél háromkor hívás érkezett a 103-as segélyhívó vonalra – áll a kárpátaljai mentőszolgálat közleményében.

A telefonban egy férfi kért segítséget, aki a huszti járási Sárdik (Zabolotne) településről szállította vajúdó feleségét autóval a kórházba. Az édesapa aggodalommal jelezte, hogy gyermeke bármelyik pillanatban megszülethet.

A hívást Marianna Sztankó mentő diszpécser fogadta, aki azonnal riasztotta kollégáit, a férfinek pedig azt javasolta, hogy személyautójával álljon félre, és keressen a közelben jól felismerhető tereptárgyakat. Elmagyarázta, hogyan készüljön fel a segítségnyújtásra.

Egy perccel később újabb hívás érkezett, az újszülött világra jött, de légzése nem volt. Ez alkalommal Albina Dikun mentősnő fogadta a telefonos segélykérést. Megpróbálta megnyugtatni a férfit, és lépésről lépésre elmagyarázta a teendőket.

A segélykérő hívás és a mentősök kiérkezése között eltelt tíz percben az édesapa meg tudta őrizni nyugalmát, és az utasításokat követve sikerült megmentenie az újszülött életét.

Anyát és gyermekét kórházba szállították, mindketten egészségesek.

Kárpátalja.ma

Forrás: 103 Zakarpattya