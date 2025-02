Síhétvége a Vadvölgy panzióban

Február első hétvégéjén került sor a KMNE szervezésében a téli sportokat kedvelők számára szervezett síhétvégére Viskán, a Vadvölgy Panzióban. Az idei alkalomra, mint általában mindig, nagy volt az érdeklődés, és végül 14 tagcsalád élhetett a szervezet által nyújtott lehetőséggel, összesen 69 fő.

A hétvége felelőse Tarpai József elnökúr volt, akire már a program kezdetekor sok feladat hárult, ugyanis egy hegyi baleset miatt órákat kellett várakozni, hogy a keletkezett nagy torlódást elhárítsák. Leleményességének köszönhetően egy kerülőutat sikerült találnia, és még időben figyelmeztette a családokat a torlódásról.

A kalandos utazás után minden család megérkezett a panzióba, ahol finom és bőséges vacsorával várták a résztvevőket. Utána egy rövid bemutatkozásra és programismertetésre került sor a konferenciateremben a felnőttek részére, mindeközben a gyerekek és a fiatalok uralmuk alá vették az épületet hangos és vidám játékukkal. A péntek este közös beszélgetésekkel és játékokkal zárult. Szombat reggel, reggeli után már indultunk is a pályához, ahol igazán tavaszias időjárás várt ránk. Sajnos a pálya minősége nem igazán volt megfelelő, de a síelni vágyók ennek ellenére kihasználták a lehetőséget, voltak olyanok, akik egész napos bérletet vásároltak. Néhány család számára még ismeretlen volt a pálya, hiszen ők még csak egy vagy két hete tanultak meg síelni Polenán, a KMNE sísulijában, viszont mindannyian pozitív élményekkel tértek vissza a nap végére.

Eközben a panzióban is zajlott az élet, hiszen az apró gyerekek továbbra is uralták az épületet, és nagy örömükre használhatták a medencét is. A pihenni vágyóknak a tavaszias idő kedvezett, hisz nagyokat lehetett sétálni a természetben. A szombat esti vacsora után sor került a fakultatív csánozásra, ami szintén közkedvelt. Ezalatt a kisebbek számára bulit szerveztek a konferenciateremben. Mikor a gyermekek elcsendesedtek, akkor sem maradt csöndes a Vadvölgy Panzió étkezője: jó szokáshoz híven, a tagcsaládok felnőtt tagjai most is készültek házi finomságokkal. Előkerült a finom töpörtyű, szalonna, kolbász, házi sütemények és az elmaradhatatlan, száz százalék gyümölcsből, édesapák által készített „befőttek”. Szülinapost is köszöntöttünk, Harapkó Dórát. A csendet Tar László gitározása és a vidám közös éneklés törte meg, ami éjfélen túl is átnyúlt.

Vasárnap délelőtt a Fudella család római katolikus istentisztelettel szolgált közöttünk. Fudella József felhívta a figyelmünket arra, hogy gyermekeink Isten ajándékai. Ő az, akinél a gyermekek a legjobb helyen vannak, ezért vigyük őket az Isten házába, tanítsuk őket az Úr követésére. A közös énekes dicsőítés mellett imában fordultunk mennyei Atyánkhoz a békéért és az atyai áldásért. A program végét finom vasárnapi ebéd zárta, majd mindenki lassan elindult haza.

Nagy hálával szeretném megköszönni a szervezők számára a lehetőséget, hogy részt vehettem családommal együtt ezen a hétvégén. Mondom ezt azon tagcsaládok tolmácsolásában is, akik velünk együtt ott voltak. Tudjuk, hogy milyen sok munkát és erőfeszítést vesz igénybe egy-egy program megszervezése, összeegyeztetése. Az Úr áldja meg munkátokat, családjaitokat, és mindazokat is, akik anyagilag járulnak hozzá ezeknek a programoknak a megszervezéséhez! Köszönet és hála mindenért!

Szeretettel és köszönettel: Baki-Kovács Melinda