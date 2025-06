Évek óta várt funkció érkezhet a Spotifyra

Több mint négy év várakozás után úgy tűnik, a Spotify végre valóban elérhetővé teheti a HiFi, azaz a veszteségmentes zenehallgatási funkcióját. Bár a szolgáltatás hivatalosan még nem indult el, de már közel lehet a megjelenése.

Hosszú ideje várják a felhasználók, hogy a Spotify bevezesse a veszteségmentes zenei streaminget, és most újabb biztató jelek utalnak arra, hogy a funkció valóban hamarosan elérhetővé válik – írja a The Verge.

A Spicetify nevű, Spotify-testreszabásra alkalmas parancssori eszköz X-fiókja szerint a Spotify legújabb verziójában rejtett utalások találhatók a lossless, azaz a veszteségmentes tömörítés funkciójára.

Az egyik megosztott képernyőfotón például a lossless kifejezés jelenik meg az oldalsávban, amikor egy eszközhöz próbál csatlakozni a felhasználó. Egy másik képernyőképen a lossless a streamelési minőség választható opciói között szerepel. A Spicetify beszámolója szerint a kód alapján ez az opció a Spotify Connect szolgáltatásban és a webes lejátszóban is elérhető lesz. Fontos azonban megjegyezni, hogy a Spotify veszteségmentes streamingje továbbra sem érhető el hivatalosan.

A mostani utalások és az utóbbi időszakban megjelent beszámolók ugyanakkor arra utalnak, hogy a vállalat valóban közel állhat a funkció bevezetéséhez.

A Spotify még 2021-ben jelentette be a Spotify HiFi nevű csomagot, amely akkoriban még abban az évben indult volna – ez azonban nem valósult meg. Daniel Ek, a cég vezérigazgatója 2024-ben már egy deluxe verzió bevezetéséről beszélt. Emellett a Bloomberg februári értesülései szerint a vállalat még idén elindítaná a Music Pro nevű új csomagot, amely többek között jobb hangminőséget is kínálna. A csomag ára akár 5,99 dollárral is meghaladhatja a jelenlegi előfizetések díját – írja a Bloomberg.

Forrás: hirado.hu