Stresszoldás távol a turistatömegtől: ezek Horvátország legnyugodtabb helyei

A természetben töltött idő nemcsak szép emlékeket ad, hanem mérhetően csökkenti a stresszt, javítja a hangulatot és segíti a kognitív regenerációt.

Hogyan segít a természet a stressz csökkentésében?

A zöldterületek a figyelmi fáradtságot enyhítik, a pulzusszámot és a kortizolszintet kedvezően befolyásolják, így rövid, könnyű séták is érezhető megkönnyebbülést hozhatnak. A WHO európai áttekintése és friss szakirodalmak is azt találták, hogy a természetes környezet elérhetősége és a látogatások gyakorisága összefügg a jobb mentális egészséggel. Mindez a városlakók számára különösen fontos, de a hatás nyaralás közben, új tájakon még intenzívebb lehet.

A városi zöldfelületek fejlesztése mérhetően javítja a lakosság pszichés mutatóit, és segíthet a depressziós tünetek mérséklésében.

Horvátország mint „természetes nyugtató”

Horvátország különleges adottsága a sokszínű táj: szigetek, védett öblök és mély erdők váltják egymást, amelyek ideális terepei a csendes feltöltődésnek. Az alábbi helyszínek nem a tömegnyaralásról híresek, inkább a csendre, nyugalomra és zavartalan sétákra vágyóknak szólnak.

Lastovo-szigetek Természetvédelmi Park: távoli csend a nyílt tengeren

Az Adria egyik legtávolabbi, 46 szigetből és zátonyból álló szigetcsoportja a horvát természetvédelmi hálózat tagja. A sötét égbolt és a kis forgalom különösen nyugodt közeget teremt. A parkot legjobban gyalogos ösvényeken vagy kíméletes csónaktúrával lehet felfedezni.

Telašćica Természetvédelmi Park és a Mir-tó: tenger és tó egy lépésre

A Dugi Otok nevű sziget déli végében található park hatalmas természetes öblöt, meredek sziklafalakat és egy különleges, sós vizű tavat rejt. A Mir-tó partján a szélvédett környezet és a lassan mélyülő víz különösen alkalmas nyugodt sétákra és csendes szemlélődésre.

Kornati Nemzeti Park: rejtett öblök a szigettengerben

A Kornati-szigetvilág elzártsága miatt a strandok és öblök sokszor ritkán látogatottak, így a csendre vágyók könnyen találnak saját kis öblöt egy rövid kajaktúra vagy csónakos kirándulás során.

Risnjak Nemzeti Park: erdőország a hegyek közt

A Gorski kotar régió erdőrengetegei közé ékelődő parkban a Veliki Risnjak csúcsa és a mély, mohás erdők adják a hátteret. A kevésbé zsúfolt, árnyas ösvények és a panorámás rétek ideálisak lassú, tudatos sétákhoz.

Mljet Nemzeti Park: két tó, egy sziget – víztükör a lelki csendre

A Veliko és Malo Jezero (Nagy- és Kis-tó) körüli sétányok egyenletes terepe és a fenyők árnyéka kifejezetten pihentető. A tavak közepén fekvő Szveta Marija kis szigetig hajójáratokkal kombinált, lassú kirándulás a nap végére tökéletes stresszlevezető rituálé.

Kopački rit Természetvédelmi Park: vizes élőhelyek csendje Kelet-Horvátországban

Az egyik legnagyobb európai ártéri lápvidék, ahol a vízimadarak megfigyelése és a pallósorokon tett, egyenletes tempójú séták lelassítják a légzést és a gondolatokat. A park a Duna és a Dráva találkozásánál fekszik, világszinten is kiemelkedő élőhely.

Tramuntana-erdő: időtlen ösvények és keselyűk birodalma

Az északi Cres sziget Tramuntana-erdeje tematikus ösvényekkel és hűvös, árnyas völgyekkel vár; a közeli látogatóközpont a keselyűk védelméről is mesél. Ideális célpont egy csendes, tanulással egybekötött fél napra.

Hogyan töltsd itt úgy az időt, hogy a stressz is csökkenjen?

A lassú séta, a tudatos, mély légzés, a víztükrök és erdők látványának figyelése, valamint a telefon némítása mind segítenek az idegrendszer „alapállapotba” helyezésében. A szakirodalom alapján a rövid, napi szintű természetkontaktus is számít; nyaralás alatt érdemes ezt beépíteni a reggelbe vagy a naplementébe, amikor a terek csendesebbek és a hőterhelés is kisebb.

Válasszunk árnyas útvonalat, igyunk elég vizet, és részesítsük előnyben a hétköznapokat vagy a főszezonon kívüli időpontokat.

Forrás: hazipatika.com

Nyitókép: A Kupa folyó a Risnjak Nemzeti Parkban. Fotó: Getty Images

