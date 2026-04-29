Elindította a Szakura elnevezésű vonatjáratát az Ukrzaliznicja

Elindult első útjára az Ukrzaliznicja Szakura elnevezésű zászlóshajó-vonata, amely a 81-es számú járatként közlekedik Kijev és Ungvár között – közölte a vasúttársaság április 28-án.

A járat olyan városokat köt össze, amelyek tavasszal a japán díszcseresznye, a szakura virágzásáról ismertek. A szerelvényt részben új, 2026-ban gyártott kocsikból állították össze, emellett felújított vagonok is helyet kaptak benne, köztük gyermekbarát kialakításúak.

A vonat összesen 12, tematikus arculattal ellátott kocsiból áll. Az utasok számára külön online felületet is kialakítottak, amely japán kultúrával kapcsolatos tartalmakat kínál. Emellett a fedélzeten tematikus menüelemek, társasjátékok és különféle kulturális programok is elérhetők.

Az Ukrzaliznicja tájékoztatása szerint a Szakura vonatjárat a Japán és Ukrajna közötti barátság és támogatás szimbólumaként is szolgál. A járat útvonalának egy részén japán gyártású vasúti síneken közlekedik.

