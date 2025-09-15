Bébibumm: 41 gyermek született egy hét alatt Munkácson
A Szent Márton Kórház szülészeti osztályán egy hét alatt összesen 39 újszülött látott napvilágot: 29 kislány és 12 kisfiú.
Az anyukák közül:
- 6-an Munkácsról érkeztek,
- 16-an a Munkácsi járásból,
- 18-an pedig más városokból és járásokból.
Jelen körülmények között Ukrajna bármely területéről érkező kismamák számára ingyenes az orvosi ellátás a nap 24 órájában a hét minden napján.
Az ingyenes egészségügyi szolgáltatások listáját megtkinthetik a kórház hivatalos oldalán.