Szent Márton Kórház: 39 újszülött látott napvilágot egy hét alatt

Mondik Márta Színes

A Szent Márton Kórház szülészeti osztályán egy hét alatt összesen 39 újszülött látott napvilágot: 18 kislány és 21 kisfiú.

Az anyukák közül:

  • 7-en Munkácsról érkeztek,
  • 12-en a Munkácsi járásból,
  • 20-an pedig más városokból és járásokból.

Jelen körülmények között Ukrajna bármely területéről érkező kismamák számára ingyenes az orvosi ellátás a nap 24 órájában a hét minden napján.

Az ingyenes egészségügyi szolgáltatások listáját megtkinthetik a kórház hivatalos oldalán.

Kárpátalja.ma