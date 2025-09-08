Szent Márton Kórház: 39 újszülött látott napvilágot egy hét alatt

A Szent Márton Kórház szülészeti osztályán egy hét alatt összesen 39 újszülött látott napvilágot: 18 kislány és 21 kisfiú.

Az anyukák közül:

7-en Munkácsról érkeztek,

12-en a Munkácsi járásból,

20-an pedig más városokból és járásokból.

Jelen körülmények között Ukrajna bármely területéről érkező kismamák számára ingyenes az orvosi ellátás a nap 24 órájában a hét minden napján.

Az ingyenes egészségügyi szolgáltatások listáját megtkinthetik a kórház hivatalos oldalán.

Kárpátalja.ma