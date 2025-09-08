Szent Márton Kórház: 39 újszülött látott napvilágot egy hét alatt
A Szent Márton Kórház szülészeti osztályán egy hét alatt összesen 39 újszülött látott napvilágot: 18 kislány és 21 kisfiú.
Az anyukák közül:
- 7-en Munkácsról érkeztek,
- 12-en a Munkácsi járásból,
- 20-an pedig más városokból és járásokból.
Jelen körülmények között Ukrajna bármely területéről érkező kismamák számára ingyenes az orvosi ellátás a nap 24 órájában a hét minden napján.
Az ingyenes egészségügyi szolgáltatások listáját megtkinthetik a kórház hivatalos oldalán.